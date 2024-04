Am Montag notiert der DAX zur Mittagszeit bei 18.147,39 Punkten, was einem Minus von 0,07 Prozententspricht. Diese Bewegung steht im Gegensatz zur positiven Entwicklung des MDax, der um 0,31 Prozent auf 26.526,34 Punkte zulegen konnte. Der EuroStoxx 50 hingegen verzeichnete einen Rückgang um 0,2 Prozent.Vor diesem Hintergrund warnen Experten der Landesbank Helaba vor zu hohen Erwartungen an den DAX, ...

