Die Delignit AG habe nach Darstellung von SMC-Research trotz der deutlichen Abkühlung im zweiten Halbjahr im Gesamtjahr 2023 ihre Zahlen auf neue Höchststände getrieben. Auch wenn für 2024 wegen der schwierigen Konjunkturlage ein Umsatz- und Gewinnrückgang zu erwarten sei, sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski darin nur eine Delle in einem grundsätzlich intakten Expansionskurs und bestätigt sein "Buy"-Urteil.

Nach dem sehr starken ersten Halbjahr sei die zweite Hälfte 2023 insgesamt enttäuschend ausgefallen, was laut SMC-Research vor allem auf den - in diesem Ausmaß - unerwarteten Einbruch im Caravan-Geschäft zurückzuführen sei. Im Gesamtjahr haben aber die positiven Impulse überwogen, so dass Delignit den Umsatz und das Ergebnis auf neue Höchststände habe treiben können - wenn auch nicht so stark, wie prognostiziert und erwartet.

Konkret sei der Umsatz um 14 Prozent auf 86,1 Mio. Euro gesteigert worden, das EBITDA habe sich um 8 Prozent auf 7,1 Mio. Euro und das EBIT habe sich um 14 Prozent auf 4,7 Mio. Euro erhöht. Nach Zinsen und Steuern sei ein Gewinnwachstum um 17 Prozent auf 3,2 Mio. Euro erzielt worden. Auf dieser Grundlage wolle Delignit die Dividende von 5 auf 8 Cent, und damit stärker als von den Analysten erwartet, erhöhen.

Sehr positiv habe sich 2023 die Kapital- und Liquiditätssituation entwickelt. Dank dem Jahresüberschuss und der im Sommer durchgeführten Kapitalerhöhung habe sich die Eigenkapitalquote um weitere 12 Prozentpunkte auf 76 Prozent erhöht, aus der geringen Nettofinanzverschuldung sei, auch aufgrund des hohen Free-Cashflow-Überschusses, eine Nettoliquiditätsposition in Höhe von 12 Prozent der Bilanzsumme geworden.

Mit diesen Kennzahlen sei Delignit bestens aufgestellt, um die aktuelle Konjunkturkrise gut zu überstehen. Dass diese an dem Unternehmen nicht spurlos vorübergehe, verdeutliche die Prognose für 2024, die einen Umsatzrückgang auf 75 bis 80 Mio. Euro bei einer auf 6 bis 7 Prozent reduzierten EBITDA-Rendite in Aussicht stelle.

Dies sollte nach Auffassung der Analysten aber nur eine Delle in der grundsätzlich aufwärtsgerichteten Entwicklung bleiben. Das Unternehmen verfüge über eine starke Marktstellung, profitiere mit seinen Produkten von Megatrends wie dem Bemühen um CO2-Neutralität und habe einen Auftragsbestand, der bei planmäßigen Abrufen schon dieses Jahr zu Umsätzen von 100 Mio. Euro hätte führen können und der bis in die 30er Jahre reiche. Auch gelinge es Delignit immer wieder, bestehende Kundenbeziehungen mit Innovationen stärker zu monetarisieren und den Umsatz pro Fahrzeug zu steigern. So habe jüngst ein Erweiterungsauftrag für ein laufendes, großes Projekt vermeldet werden können, aus dem im eingeschwungenen Zustand zusätzliche jährliche Erlöse im mittleren siebenstelligen Volumen generiert werden können, so die Analysten.

Vor diesem Hintergrund halten sie an ihrem Schätzszenario fest und gehen davon aus, dass Delignit ab 2025 wieder auf den Wachstumskurs mit steigenden Margen zurückkehren werde. Allerdings haben sie in Reaktion auf die Schwäche im zweiten Halbjahr 2023 und - voraussichtlich - im aktuellen Jahr ihre Schätzungen abgesenkt, woraus sich ein neues Kursziel von 9,00 Euro ergeben habe (bisher: 10,00 Euro). Da sich die Aktie seit ihrem letzten Update deutlich verbilligt habe, sei das Aufwärtspotenzial, das die Analysten damit sehen, auf mehr als 150 Prozent angewachsen. Angesichts der gefestigten Marktstellung, der krisenfesten Bilanzstruktur und des großen Auftragsbestandes bekräftigen sie deswegen ihr Urteil "Buy", zumal der Befund der deutlichen Unterbewertung auch durch andere Bewertungskennzahlen untermauert werde. So liege die von ihnen geschätzte Relation vom Unternehmenswert zum EBITDA (EV/EBITDA) für 2024 trotz des angenommenen Ergebnisrückgangs bei lediglich 5,6.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2024 um 12:52 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.04.2024 um 11:45 Uhr fertiggestellt und am 29.04.2024 um 12:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-29-SMC-Update-Delignit_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.