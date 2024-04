FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Papiere des Börsenrückkehrers Douglas bei einem Kursziel von 32 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Düsseldorfer seien Europas führender Händler im attraktiven Markt der Premium-Schönheitspflegeprodukte, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bis 2028 mit einem Wachstum von im Schnitt 6,5 Prozent pro Jahr. Das operative Ergebnis dürfte um durchschnittlich 8 Prozent steigen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BEAU7Y1

