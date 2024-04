FRANKFURT (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten vom Wochenausklang haben am Montag bei Siltronic nachgewirkt. Vor dem Wochenende konnten die Aktien ihren von einer Senkung der Jahresprognose ausgelösten Kursrutsch zwar fast komplett aufholen, doch nun belasteten Sorgen in puncto Kapitalausstattung nach einem pessimistischen Analystenkommentar. Zuletzt gab die Aktie um 2,2 Prozent nach. Hauck Aufhäuser Investment Banking gab die Kaufempfehlung auf.

Hauck-Analyst Tim Wunderlich stufte Siltronic von "Buy" auf "Hold" ab, nachdem er das Kursziel auf 74 Euro und damit auf das aktuelle Kursniveau gekappt hatte. Weil der Lagerbestandsabbau durch die Kunden langsamer über die Bühne geht als erhofft, rechnet der Halbleiterwafer-Hersteller seit Freitag mit einer weiteren Verzögerung der Markterholung. Siltronic erwartet für 2024 nun einen Umsatz- und Margenrückgang. Zuvor hatte das Unternehmen noch Werte in der Größenordnung des Vorjahres in Aussicht gestellt.

Den von der Gewinnwarnung ausgelösten Tagesverlust von bis zu 11 Prozent konnten die Papiere am Freitag zwar fast noch aufholen, doch für einen echten Erholungsversuch fehlten auch am Montag die Impulse. Mit einem Minus von gut 16 Prozent bleiben die Siltronic-Aktien in diesem Jahr einer der schwächsten Werte im MDax. Sie notieren auf dem niedrigsten Niveau seit September. Am Freitag hatten sie gar ein Tief seit Juli erreicht.

Analyst Tim Wunderlich begründete die Abstufung mit dem Preisdruck, der beim Waferhersteller herrsche. Während der globale Halbleitermarkt wieder zum Wachstum zurückgekehrt sei, bezeichnete der Experte die lahme Nachfrage als Überraschung. Zudem sei die Bilanz eher schwach, fügte er als Begründung hinzu. Die Verschuldung wertete er als zu hoch und sprach von Refinanzierungsbedarf bei höheren Zinsen.

Mit dem Kursziel von 74 Euro taucht Wunderlich nun ganz am Ende der Analystenriege auf. Allerdings haben noch nicht alle Experte auf die jüngsten Nachrichten reagiert. Die Analysten von Oddo BHF bleiben derweil auch nach der Gewinnwarnung positiv gestimmt. Sie senkten das Kursziel zwar leicht auf 100 Euro, sehen damit aber weiterhin reichlich Luft nach oben./tih/mis/jha/