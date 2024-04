Drohen wir durch KI-Tools zu verblöden, fragt sich TR-Kolumnistin Julia Kloiber. ChatGPT und Co. machen es uns bequem in Bereichen, in denen wir eigentlich kreativ sein sollten. Den Rest beherrschen sie einfach nicht. Ich habe letzte Woche eine Fläche in der Betaversion von Photoshop mithilfe von KI farbig gefüllt. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn es sich um ein komplexes Muster oder um einen verzwickten Verlauf gehandelt hätte. Aber in ...

