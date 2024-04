LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles nahm in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht nur kleine Anpassungen vor. Der Anlagebauer für die Halbleiterbranche liege soweit gut in der Spur. Coles sieht mindestens zwei Jahre Wachstum, bleibt aber unter den Markterwartungen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

