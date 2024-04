FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,46 Prozent auf 130,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,52 Prozent.

In Europa richten sich die Blicke auf Inflationsdaten. In Spanien zog die Teuerung im April leicht an. Auch in einzelnen deutschen Bundesländern nahm die Inflation auf Jahressicht gerechnet zu, etwa in Hessen und Bayern. In Nordrhein-Westfalen stagnierte die Teuerung, in Baden-Württemberg sank sie. Bundesweite Zahlen werden am frühen Nachmittag erwartet. Am Dienstag folgen die entsprechenden Daten für den gesamten Euroraum.

In den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Im Laufe der Woche stehen jedoch wichtige Daten und Ereignisse auf dem Programm. Es werden die stark beachteten ISM-Indizes erwartet, daneben der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung und die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed./bgf/la/stk