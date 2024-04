Krypto News: 'Ethereum ETF kommen nicht; mehr Krypto-Bildung dringend notwendig'

Die Spekulationen rund um die Anträge auf Ethereum-Spot-ETFs reißen nicht ab. Bereits im kommenden Mai muss die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) eine Erklärung abgeben und entweder die Anträge verschiedener Finanzunternehmen wie BlackRock, Fidelity oder Ark 21Shares genehmigen oder diese ablehnen. Schon seit einigen Wochen gibt es viele Spekulationen von Seiten unterschiedlicher Krypto-Experten. Einige gehen davon aus, dass eine Ablehnung kommen wird, andere hingegen weisen auf die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs am 10. Januar dieses Jahres hin und erklären, dass in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Genehmigung für Ethereum ETFs vergeben werden muss. Nun schaltete sich auch Justin Sun - Gründer der Tron-Blockchain - mit ein.

'Keine Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs'

Der Krypto-Experte erklärte in einem Tweet auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass seiner Meinung nach keine Genehmigung für die ersten Ethereum ETFs durch die SEC vergeben werden. Stattdessen gehe er davon aus, dass sich alle Beteiligten darauf vorbereiten sollten, dass eine langfristige Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden stattfinden wird. So erklärt er weiterhin, dass seiner Meinung nach diese Regulierungsbehörden erst einmal Hilfe benötigen werden, um überhaupt die Funktionsweisen der verschiedenen Kryptowährungen und der gesamten Branche zu verstehen. So sei dringend mehr Bildung im Krypto-Sektor vonnöten, bevor weitere Einführungen von Krypto-ETFs stattfinden könnten.

My honest opinion (NFA) is that an Ethereum ETF won't be approved in May. The crypto industry still needs to prepare for a long-term education with regulators, focusing on helping them understand crypto. But we've always been here, haven't we? - H.E. Justin Sun ??? (@justinsuntron) April 28, 2024

Damit reiht sich Justin Sun in die Reihe der Krypto-Experten ein, die bereits in den vergangenen Wochen ähnliche Statements abgegeben hatten. Allen voran erklärte der für Bloomberg arbeitende ETF-Analyst Eric Balchunas auf X, dass seiner Meinung nach die Chance für eine entsprechende Genehmigung durch die SEC bei gerade einmal 25 % liegt. In den Wochen zuvor erklärte er noch, dass die Chance bei maximal 50 % liegen würde. So setzte er also seine Erwartungen noch einmal herab.

Ein Hauptgrund dafür, dass immer mehr Experten von einer Ablehnung der aktuellen Ethereum-ETF-Anträge ausgehen, ist unter anderem die Tatsache, dass die SEC derzeit versucht, Ethereum als ein Wertpapier einstufen zu lassen. Dies könnte dafür sorgen, dass alle Kryptobörsen, die aktuell den Kauf und Verkauf von Ethereum ermöglichen, neue Regulierungen und Gesetze beachten müssten. Allerdings gibt es bereits jetzt erste Klagen gegen die Vorgehensweise der SEC.

Antragsteller arbeiten weiter an ihren ETF-Anträgen

Trotz dieser pessimistischen Lage arbeiten einige Antragsteller weiterhin mit der SEC zusammen und versuchen, ihre Anträge so zu bearbeiten und zu verbessern, dass sie den Ansprüchen der Regulierungsbehörde entsprechen. Erst letzte Woche haben zum Beispiel Grayscale und BlackRock ihre Anträge erneut überarbeitet, was durchaus ein Zeichen dafür sein kann, dass zumindest diese Finanzgiganten auch weiterhin an die Möglichkeit glauben, dass eine entsprechende Genehmigung erteilt werden könnte.

Einig sind sich zudem alle Krypto-Experten darüber, dass eine Ablehnung der Ethereum-ETF-Anträge zu einer Welle an Klagen führen dürfte, die sich über Jahre hinweg ziehen könnte. Gerade im Hinblick darauf, dass die Bitcoin-Spot-ETFs bereits genehmigt wurden, rechnen viele Experten auch mit einem für die Antragsteller erfolgreichem Ausgang - allerdings eben nicht in 2024.

One day before the Bitcoin and Ethereum will officially start trading in Hong Kong $BtC $ETH - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) April 29, 2024

Gleichzeitig stehen verschiedene Krypto-ETFs derzeit kurz vor der Einführung in Hongkong. Dieser Schritt gilt als eine der wichtigsten ETF-Einführungen außerhalb der USA. Gerade Hongkong ist ein wichtiger Handelsposten für den asiatischen Markt und könnte ebenfalls starke Zuflüsse für Bitcoin und Ethereum nach sich ziehen.

Bis dahin spielt allerdings die von vielen Krypto-Experten geforderte Bildung zur Krypto-Branche auch weiterhin eine wichtige Rolle. Denn nicht nur die Regulierungsbehörden selbst müssen sich mit einem schnell entwickelnden Krypto-Markt beschäftigen, sondern gerade Neueinsteiger haben es häufig schwer, sich umfassend über die Materie zu informieren. Hier sind Anbieter wie 99Bitcoins gefragt, die sich mit diesem Problem befassen und interessante und innovative Lösungen bieten.

Learn-to-Earn: Eine Lernplattform für Neulinge und erfahrene Krypto-Händler

Bereits seit 2013 existiert 99Bitcoins in seiner Urform, hat sich in den letzten 11 Jahren jedoch merklich weiterentwickelt. So gibt es nicht nur ein umfassendes Angebot an fast 80 Stunden Kursmaterial, sondern auch Informationen für fast alle Bereiche der Krypto-Welt. So können einerseits Krypto-Neulinge die ersten Grundkenntnisse erlangen, aber auch erfahrene Krypto-Händler haben die Möglichkeit, sich tiefer mit der Materie zu beschäftigen und mit entsprechenden Kursen neue Ansichten zu erhalten.

Mit der Einführung des nativen $99BTC-Tokens möchte die Lernplattform zudem den nächsten Schritt wagen und einen Learn-to-Earn-Algorithmus nutzen. Hierbei werden die 99Bitcoins-Nutzer dafür belohnt, dass sie erfolgreich die verschiedenen Module abschließen, indem sie hierfür eine bestimmte Menge an $99BTC-Tokens erhalten.

Besuche jetzt die 99Bitcoins-Plattform!

Im Augenblick befindet sich der $99BTC-Token noch im Vorverkauf und wird zu einem äußerst günstigen Preis von 0,00102 US-Dollar angeboten. So sind bereits jetzt innerhalb weniger Tage nach dem Start des Presales fast 900.000 US-Dollar an Kapital zusammengekommen, was auf das rege Interesse an der Learn-to-Earn-Plattform spricht.

Wer jetzt im Presale zuschlagen möchte, der kann zudem das bereits aktive Staking-Programm nutzen und hier im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 2.035 % erhalten. Dies dürfte für viele Investoren Grund genug sein, um einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen, sich näher mit dem $99BTC-Token zu beschäftigen und eine erste Investition zu tätigen.

Profitiere im Presale vom $99BTC-Token!

