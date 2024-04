Wien (www.fondscheck.de) - DJE Kapital hat die Kundenbetreuung mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior-Kundenbetreuer am Standort Köln verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Ritschel, der seine berufliche Laufbahn bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen begonnen habe, bringe 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden mit, insbesondere im Anlage-, Wertpapier- und Baufinanzierungsgeschäft. Sein Fokus werde daher auf der Betreuung von Privatkunden, Unternehmern und Stiftungen liegen. Zudem werde er auch der direkte Ansprechpartner für Kunden der Online-Vermögensverwaltung Solidvest sein. ...

