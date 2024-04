DJ Gerresheimer schließt in den USA Partnerschaft mit RxCap

FRANKFURT (Dow Jones)--Gerresheimer hat eine Partnerschaft mit dem US-Anbieter von Gesundheitstechnologie RxCap geschlossen und hat sich im Zuge dessen auch an RxCap beteiligt. Die Gerresheimer-Tochter Centor erhält im Rahmen der Vereinbarung das exklusive Vertriebsrecht für Apotheken in den USA für sogenannte "Adhärenz-Lösungen" von RxCap aus vernetzten Verschlüssen für Tablettenbehälter und zugehöriger Cloud-basierter Software, wie der im MDAX notierte Hersteller von Verpackungen für die Branchen Pharma, Biotech und Kosmetik mitteilte.

Die Technologie soll Menschen dabei unterstützen, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor ermöglichen, aus der Ferne zu überwachen, ob sich Patienten an Therapiepläne halten (Adhärenz). Mit einem Mobilfunksignal meldet die RxCap den Angaben zufolge an die Cloud-basierte Softwareplattform, wann der Tablettenbehälter geöffnet wurde. Das Apothekenpersonal könne so einfach und schnell einschätzen, ob das Medikament wie verordnet eingenommen wurde und per Textnachricht oder Anruf an die Medikamenteneinnahme erinnern.

Centor ist in den USA Marktführer für Tablettenbehälter für verschreibungspflichtige Medikamente und sei damit bestens positioniert, um smarte Adhärenz-Lösungen für bestehende Abläufe in Apotheken zu ermöglichen, wie Gerresheimer weiter mitteilte. Lösungen für digitale Therapieunterstützung seien für Gerresheimer ein zukünftiger Wachstumsmarkt.

Gerresheimer hat im Rahmen der Partnerschaft neben den exklusiven Vertriebsrechten für Apotheken in den USA auch eine Minderheitsbeteiligung an RxCap erworben und wird zudem einen Vertreter in den Verwaltungsrat des Unternehmens entsenden. Zur Höhe der Beteiligung wurden keine Angaben gemacht.

April 29, 2024 07:41 ET (11:41 GMT)

