Die Technologie AMMONIA to H2POWER von H2SITE für das On-Board-Cracken von Ammoniak hat von Lloyd's Register (LR) eine grundsätzliche Genehmigung (Approval in Principle, AiP) erhalten.

Bei der Technologie handelt es sich um eine On-Board-Containerlösung, die mithilfe von Ammoniak Wasserstoff in Brennstoffzellenqualität erzeugt. Dieser Wasserstoff kann dann von Wasserstoff-Brennstoffzellen genutzt werden, die zur Stromversorgung des Fahrzeugs beitragen, oder der Wasserstoff kann direkt in einem Verbrennungsmotor (Internal Combustion Engine, ICE) genutzt werden.

Das Ammoniak-Cracken nimmt als potenzieller Wasserstoffträger für Anwendungen an Bord an Bedeutung zu. Das System basiert auf den wasserstoffselektiven Membranen von H2SITE, die die thermodynamischen Beschränkungen der Ammoniak-Crackingreaktion überwinden, indem sie kontinuierlich Wasserstoff rückgewinnen und zu einer praktisch vollständigen Ammoniakumwandlung und höheren Wirkungsgraden bei niedrigeren Temperaturen führen, was den Gesamtenergieverbrauch und den Platzbedarf reduziert.

Im Rahmen der Vergabe der AIP umfasste die Bewertung des Entwurfs und der Einrichtung eine allgemeine Prüfung grundlegender Aspekte des Entwurfs und der Einhaltung der LR-Regeln und Vorschriften für die Klassifizierung von Schiffen, die Gase oder andere Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt verwenden. Es erfolgte eine vorläufige Bewertung der Regeln, gefolgt von einer Risikobewertung, mit der sichergestellt werden sollte, dass die Risiken, die sich aus der Verwendung von Ammoniak und Wasserstoff ergeben, gemäß dem ShipRight-Verfahren von LR für die risikobasierte Zertifizierung (Risk-Based Certification, RBC) berücksichtigt werden.

H2SITE demonstrierte seine Ammoniak-Wasserstoff-Technologie im November letzten Jahres, als das Schiff Bertha B der Zumaia Offshore die Technologie AMMONIA to H2POWER an Bord übernahm und ihre Leistung unter realen Offshore-Bedingungen validierte.

"Wir sind stolz auf das Erreichen dieses Meilensteins, da er das Design und die Sicherheit unserer auf Membranreaktoren basierenden On-Board-Ammoniak-Cracking-Technologie für die Dekarbonisierung maritimer Anwendungen unter Beweis stellt. Nach der Inbetriebnahme unserer ersten Cracker- und Brennstoffzelleneinheit im letzten Jahr an Bord des Versorgungsschiffs Bertha B sind wir derzeit dabei, die Technologie zu skalieren und Einheiten im MW-Maßstab zu entwickeln. erklärt Jose Medrano, Technical Director bei H2SITE

Diese Systeme AMMONIA to H2POWER werden sowohl in Antriebssysteme als auch in Hilfsaggregate integriert, um verschiedene Schiffe zu versorgen, von Offshore-Plattformen bis hin zu Tankern und Gastankern.

Mark Darley, Chief Operations Officer, Lloyd's Register fügte hinzu: "Die Technologie AMMONIA to H2POWER von H2SITE bietet Schiffseignern die Möglichkeit, Ammoniak und andere Ausgangsstoffe wie Methanol an Bord ihrer Schiffe in Wasserstoff umzuwandeln, ohne eine zusätzliche Gastrennungstechnologie einzusetzen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die AiP für diese neuartige Lösung erhalten haben, und wir werden auch weiterhin engagiert mit der maritimen Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um emissionsfreie Energielösungen anzubieten, die zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft beitragen können."

Über H2SITE

H2SITE wurde 2020 gegründet und bietet eine exklusive Technologie von Reaktoren und Separatoren für die Umwandlung von verschiedenen Rohstoffen in Wasserstoff an, darunter Ammoniak, Methanol oder synthetisches Gas. Außerdem wird die Abscheidung von Wasserstoff aus gasförmigen Mischungen in niedriger Konzentration für Anwendungen in Salzkavernen oder geologischem Wasserstoff ermöglicht.

Über Lloyd's Register

Zuverlässige Berater für die Schifffahrt, die mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um die Leistung in der gesamten Seewirtschaft zu steigern: Lloyd's Register (LR) ist eine globale Dienstleistungsgruppe, die sich auf Schiffstechnik und -technologie spezialisiert hat. LR blickt auf eine mehr als 260-jährige Geschichte zurück, die bis zur Gründung der ersten Schiffsklassifikationsgesellschaft der Welt zurückreicht, und engagiert sich für die Einführung und Verbesserung von Standards für die Sicherheit von Schiffen.

Heute sind wir ein führender Anbieter von Klassifizierungs- und Compliance-Dienstleistungen für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie und unterstützen unsere Kunden bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb ihrer Anlagen hinsichtlich der Einhaltung anerkannter Sicherheits- und Umweltstandards. Zudem bieten wir Beratung, Unterstützung und Lösungen in den Bereichen Flottenleistung sowie Flotten- und Tourenoptimierung und verbessern die digitalen Kompetenzen unserer Kunden. Auf unsere digitalen Lösungen verlassen sich bereits über 20.000 Schiffe.

Im Wettlauf auf dem Weg zu Null-Emissionen unterstützen wir mit unserer Forschung, unserem technischen Sachverstand und unseren Branchenneuheiten eine sichere und nachhaltige Energiewende auf See.

Die Lloyd's Register Group befindet sich vollständig im Besitz der Lloyd's Register Foundation, einer politisch und finanziell unabhängigen globalen Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel die Förderung von Sicherheit und Bildung ist.

Erfahren Sie mehr unter lr.org

