© Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA



Wenn Amazon am Dienstag Zahlen für das erste Quartal abliefert, rechnen Experten mit einem Paukenschlag. Kündigt der Web-Riese endlich einen Dividende an? Investoren blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse von Amazon, die am 30. April veröffentlicht werden. Nach einem starken Jahresbeginn erwarten Analysten von JPMorgan und UBS eine deutliche Steigerung sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Dies würde es Amazon durchaus ermöglichen, Konkurrenten wie Alphabet und Meta zu folgen und ebenfalls eine Dividende anzukündigen. Amazon ist eines der letzten großen Technologieunternehmen, das noch keine Dividende zahlt. Aber das könnte sich bald ändern, …