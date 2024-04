EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Verkauf/Vertrag

Katjes Greenfood mit erfolgreichem Haferkater-Exit



29.04.2024 / 14:23 CET/CEST

Katjes Greenfood mit erfolgreichem Haferkater-Exit Düsseldorf/Berlin, 29.04.2024 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat am heutigen Tag ihre Anteile i.H.v. rund 25% an der Haferkater GmbH veräußert und daraus einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erzielt. Nach einer für beide Seiten sehr erfolgreichen Zusammenarbeit seit dem Jahr 2017 kommt die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG damit dem Wunsch der Gründer:innen nach, Beispielen wie dem von Patagonia zu folgen und das Unternehmen langfristig auf einen unabhängigen Weg zu führen. Kontakt

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11

E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com



