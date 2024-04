Das große Meme-Coin-Sterben: 12 Krypto-Token, die nicht überlebt haben

Spätestens seit dem starken Hype rund um die Meme-Coins, der seit Dezember 2023 anzuhalten scheint, hat sich diese Sparte in der Krypto-Welt als wichtiger Faktor etabliert. Doch wie das alte Sprichwort schon sagt, ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Gerade im Zuge der Kursexplosionen vieler Solana-Meme-Coins - allen voran Smog, BOOK OF MEME (BOME) oder Dogwifhat (WIF) - wurden eine Vielzahl an neuen Projekten in den vergangenen Wochen auf den Markt gebracht.

Mit einigen davon beschäftigte sich nun der bekannte Krypto-Analyst ZachXBT, der sich selbst als "2D Detektiv" bezeichnet. Die Prognose: Leider sieht es bei einigen dieser Projekte alles andere als rosig aus, denn viele davon haben bereits kurze Zeit nach Einführung aufgegeben. Der Schaden, den diese Kryptowährungen verursacht haben, geht in die Millionen.

Hohe Gewinne erhofft, große Verluste geschaffen

Die Auswahl an neuen Meme-Coins ist enorm und viele werden dabei mit vermeintlich lustigen Ticker-Namen versehen. ZachXBT fand zum Beispiel Token, die unter dem Namen "SORRY", "MILK" oder "THICK" versucht haben, Investoren anzuziehen. Viele, die tatsächlich Gelder in diesem Meme-Token gesteckt haben, haben sich dabei ähnlich hohe Renditen versprochen, wie sie bei den bereits oben genannten Meme-Coins aufgetreten waren. Allerdings ist daraus bis heute nichts geworden, denn diese neuen Kryptowährungen sind mittlerweile alle tot.

Der Schaden, der durch diese nicht weiter verfolgten Projekte entstanden ist, liegt laut ZachXBT bei etwa 180.000 SOL - oder etwa 26,7 Millionen US-Dollar. Denn die Token selbst werden nicht weiter entwickelt, haben seit Wochen keine Updates oder nennenswerten Kursentwicklungen erlebt und lassen sich auch nicht mehr verkaufen - denn niemand hat noch Interesse an diesen Coins.

Only 1 month has passed and 12 of the Solana presale meme coins have been completely abandoned after raising >180,650 SOL ($26.7M).



Would avoid any future projects launched by these founders. https://t.co/J0zFldRIa6 pic.twitter.com/K610MAEPMn - ZachXBT (@zachxbt) April 21, 2024

Kaum nachzuvollziehen: Viele Krypto-Anleger investierten ihre Gelder in häufig anonyme Projekte, von denen in der Regel nur ein X-Account bekannt war. Ein Beispiel hierfür ist der Meme-Token "I Like This Coin" ($LIKE), der mit über 50.000 Solana Token an Zuflüssen einer der größten Vertreter der letzten Wochen gewesen ist. Dahinter steht lediglich der X-Account "pokeee.eth", der jedoch nicht mit einer bekannten Person verknüpft ist.

Mittlerweile liegt der $LIKE-Token mit 91 % im Minus, das letzte Update auf dem X-Account wurde Ende März veröffentlicht. Die investierten 50.000 SOL-Token sind für die Investoren verloren und müssen wohl als "Lehrgeld" abgetan werden.

Einige Meme-Projekte erreichen nicht einmal einen Launch

Noch ärgerlicher für Investoren sind die Projekte, die mit einem großen ICO (Initial Coin Offering) locken, dann jedoch niemals einen offiziellen Launch durchführen. Passiert ist dies zum Beispiel mit einem nicht benannten Meme-Coins. So weist alles darauf hin, dass der anonyme Entwickler hinter dem von Zach nicht näher beschriebenen Projekt mit den Investitionsgeldern verschwunden ist und seine Anleger um 700.000 US-Dollar geprellt hat. Selbst so ein kleines Projekt wie Condomonsol konnte etwa 4.000 SOL-Token erhalten, bevor das Projekt eingestampft wurde - einen offiziellen Launch gab es auch hier nicht.

Add @condomonsol to the list

They raised 4000sol and didn't even bother launching - AyoDegen (@ToheebAyomide2) April 21, 2024

Das Krypto-Unternehmen Blockaid hat sich auf die Sicherheit im Blockchain-Bereich spezialisiert. In einer jüngsten Aussage des Unternehmens erkläre dies, dass mittlerweile hinter 50 % aller neuen Meme-Token betrügerische Absichten stecken. Anleger selbst können oftmals nicht erkennen, ob ein Projekt tatsächlich gute Absichten hegt oder nur auf einen schnellen Cash-Grab aus ist.

Wer tatsächlich auf der Suche nach neuen Meme-Projekten ist, der sollte unbedingt auf einige Zeichen achten, die bei legitimen Projekten vorhanden sein sollten. Dazu zählt unter anderem das Vorhandensein eines ausführlichen Whitepapers, einer durchdachten Roadmap sowie eine Vorstellung des Teams, das im Idealfall sogar über Erfahrungen im Krypto-Bereich verfügt. Je mehr Informationen vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass keine betrügerischen Absichten dahinter stehen.

Sponge V2: Der lang erwartete Meme-Coin-Nachfolger startet durch

Ein positives Beispiel dafür, woran ein guter Meme-Coin erkannt werden kann, bietet Sponge V2 ($SPONGEV2). Das Projekt ist nämlich der direkte Nachfolger von Sponge V1 ($SPONGE), der bereits im Jahr 2023 einen erfolgreichen Vorverkauf durchlebte und nach dem Launch sogar eine 100-fache Wertsteigerung erfahren konnte.

Doch Sponge V2 ist mehr als nur ein Klon, sondern möchte sich als besserer Nachfolger etablieren. Hierfür wird einerseits das Stake-to-Bridge-Modell eingesetzt, bei dem interessierte Anleger den ersten Sponge-Token im Staking-Pool anlegen müssen, um dafür $SPONGEV2-Belohnungen zu erhalten. Ein direkter Kauf des Meme-Coins ist nämlich gar nicht möglich.

Jetzt alles zu Sponge V2 erfahren!

Don't forget, SPONGERS! SpongeV2 is bringing exciting utility through our upcoming P2E game!



Get ready to earn $SPONGE tokens by playing the game and ranking on the leaderboard.



Stay tuned for more info! MemeCoin Crypto Alts #100x pic.twitter.com/5aaLxGz8N1 - $SPONGE (@spongeoneth) March 22, 2024

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler des Projekts derzeit an einem neuen Play-To-Earn-Spiel (P2E), das als Web3-Game nach dem offiziellen Launch den $SPONGEV2-Token als Belohnung ausgeben wird. Dies soll einerseits zu einer regen Verteilung der Sponge V2 Coins führen, andererseits auch die Community stärken und für einen langen Werterhalt sorgen.

Das Konzept scheint voll aufzugehen, denn bereits jetzt sind über 17,6 Millionen US-Dollar angelegt. Wer ebenfalls noch im Presale mitmachen möchte, der sollte sich jetzt beeilen. Und wer weiß: Vielleicht wird auch Sponge V2 wie das Vorgängermodell eine 100-fache Wertsteigerung erleben können.

Investiere jetzt in $SPONGEV2!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.