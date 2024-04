Helium (HNT) Kurs explodiert nach Neuerungen - Hält die Rallye an?

Der Kryptomarkt kommt auch in der neuen Woche nicht in Fahrt. Der Bitcoin-Kurs ist unter die 63.000 Dollar Marke gekracht und hat damit auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen. Ein Blick auf die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt nur wenige Coins, die in den letzten 24 Stunden im Plus liegen. Helium (HNT) sticht dabei erneut als Gewinner des Tages heraus. Von gestern auf heute ist der Kurs um mehr als 15 % gestiegen. Grund dafür dürften wichtige Neuerungen sein. Geht die Rallye der letzten Tage weiter?

Was ist Helium?

Helium (HNT) ist eine innovative Kryptowährung und Blockchain-Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, das Internet der Dinge (IoT) durch den Aufbau eines dezentralen Drahtlosnetzwerks zu unterstützen. Die Plattform nutzt sogenannte Hotspots - physische Geräte, die von Einzelpersonen oder Unternehmen betrieben werden und eine drahtlose Abdeckung für IoT-Geräte bereitstellen. Durch das Ausführen dieser Hotspots auf der Helium-Blockchain können die Betreiber HNT verdienen, indem sie Datenübertragungen ermöglichen und durch einen Mechanismus namens "Proof of Coverage" zur Netzwerksicherheit beitragen. Dieser Mechanismus verifiziert, dass Hotspots aktiv sind und korrekt funktionieren, was die Zuverlässigkeit und Reichweite des Netzwerks sichert.

(Helium Beschreibung - Quelle: Helium Website)

Die Vision hinter Helium geht über traditionelle Netzwerkdienste hinaus, indem man eine kostengünstige und effiziente Methode bietet, um Milliarden von IoT-Geräten weltweit zu verbinden. Helium zielt darauf ab, die Konnektivitätskosten zu senken und gleichzeitig die Sicherheit und Dezentralisierung zu verbessern, um eine breite Palette von Anwendungen zu ermöglichen, von der Überwachung von Umweltbedingungen bis hin zur Optimierung städtischer Infrastrukturen. Mit einer wachsenden Gemeinschaft und bereits etablierten Partnerschaften bietet Helium eine spannende Gelegenheit, an der Schnittstelle von Kryptowährung und realer technologischer Anwendung teilzunehmen.

HNT-Rallye verpasst? Jetzt 99BTC im Presale kaufen.

Kurs explodiert

Der heutige Anstieg von 15 % ist nicht der erste in der letzten Woche. Insgesamt summieren sich die Wochengewinne bei HNT auf fast 34 %. Damit liegt die Marktkapitalisierung von Helium wieder bei 865 Millionen Dollar. Allerdings notiert auch Helium noch weit unter seinem Allzeithoch von 55 Dollar. Für Anleger bedeutet das, dass die Rallye noch eine ganze Weile weitergehen könnte.

(HNT Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Auf weitere Gewinne können Anleger hoffen, da die Chancen gut stehen, dass es sich nicht nur um einen kurzen Pump handelt. Immerhin hat sich bei Helium in letzter Zeit einiges getan, um auch weiterhin relevant zu bleiben und den Kurs wieder zu pushen, wie ein User auf X zusammenfasst:

Helium Mobile update:

- added a casual +62,463 unlimited plan subscribers since Jan 1

- causing nearly $3,000 of $HNT burn per day from their data usage on Wi-Fi hotspots

- preliminary integration testing with AT&T (223 million subscribers) and Google Orion for data offload… pic.twitter.com/tNrXu1KSU1 - Arman Dezfuli-Arjomandi (@rawrmaan) April 28, 2024

Nicht nur die Nutzerzahlen und Abonnenten des kostenpflichtigen Plans sind deutlich gestiegen, inzwischen werden auch täglich HNT im Wert von tausenden Dollar geburnt, wodurch das Umlaufangebot reduziert wird, was sich positiv auf den Preis auswirken kann. Außerdem arbeitet man bei Helium inzwischen mit großen Unternehmen zusammen und trägt einen großen Teil zur Massenadaption von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie bei.

Durch die ständige Weiterentwicklung gelingt es Helium, auch in einem schwachen Marktumfeld Stärke zu zeigen und sich zumindest kurzfristig von der Bitcoin-Kursentwicklung zu entkoppeln. Unter den Top 100 Coins ist HNT eine der wenigen Kryptowährungen, die im Plus liegt, während es für die meisten Coins bergab geht. Jenseits der Top 100 werden dagegen auch weiterhin hohe Renditen erzielt, vor allem bei neuen Coins, die gerade am Anfang noch hohes Gewinnpotenzial mit sich bringen, wenn die Marktkapitalisierung noch niedriger ist. Derzeit deutet vor allem bei 99Bitcoins alles darauf hin, dass es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

99Bitcoins als Alternative?

Während Helium die Milliarden Dollar Marke wieder anvisiert, handelt es sich bei $99BTC um eine neue Kryptowährung, die erst auf eine Million Dollar zusteuert und damit noch viel Spielraum nach oben hat. 99Bitcoins ist eine Lernplattform, die bereits Millionen von Usern den Umgang mit Kryptowährungen nähergebracht hat und vielen, die sich mit dem Thema befassen, bereits ein Begriff ist. Dadurch hat auch der neue hauseigene $99BTC-Token das Potenzial, zu einem wichtigen Coin in diesem Bullrun zu werden.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, was für Anleger den frühestmöglichen Zeitpunkt bedeutet, um in den Coin zu investieren. Tokenbesitzer erhalten nicht nur Zugang zu exklusiven Lerninhalten und Trading-Signalen, sondern können auch die integrierte Staking-Funktion nutzen, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt. Von Anfang an wurde ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Belohnungen reserviert, wobei die APY (jährliche Rendite) dynamisch berechnet wird und von der Größe des Staking Pools abhängt.

(99BTC Tokenomics - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit liegt die APY noch bei über 2.000 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, kann sich die jährliche Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, was dazu geführt hat, dass die meisten der bisher verkauften Token auch schon in den Staking Pool eingezahlt wurden. Analysten, die auf den Coin aufmerksam geworden sind, gehen aufgrund der Reichweite von 99Bitcoins, der hohen Nachfrage im Presale und des hohen Anteils an gestakten Token davon aus, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache steigen könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.