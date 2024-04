Auch wenn die Mittelzuflüsse in den vergangenen Wochen etwas abgeebbt sind: Die Zulassung der ersten Spot-ETFs in den USA im Januar hat maßgeblich zur jüngsten Rekordfahrt der Digitalwährung beigetragen. Nun stehen in weiteren Ländern vergleichbare Produkte in den Startlöchern. Bringt das den Bitcoin wieder auf Kurs?Bereits am morgigen Dienstag (30. April) beginnt in Hongkong der Handel mit Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum, nachdem die dortigen Behörden Mitte des Monats grünes Licht gegeben hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...