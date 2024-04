Eine internationale Arbeitsmarktstudie zeigt: Deutschland ist als Ort zum Arbeiten im weltweiten Vergleich sehr beliebt. Was lockt die Talente aus dem Ausland an? Deutschland steht aufgrund der alternden Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Doch die Chancen auf Zuwachs aus dem Ausland stehen gut: In der internationalen Arbeitsmarktstudie "Decoding Global Talent" landet Deutschland auf dem fünften Platz der beliebtesten Arbeitsstandorte weltweit.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...