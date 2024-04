Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Es sei nicht nur ein weiterer starker Monat für Aktien gewesen, in dem die meisten großen Indices im Plus gelegen hätten. Vielmehr habe sich das erste Quartal 2024 als das beste erste Quartal seit fünf Jahren für globale Aktien erwiesen, getragen von der Hoffnung auf eine sanfte wirtschaftliche Landung in den USA, der Begeisterung für Aktien aus dem KI- und Verteidigungsbereich sowie den erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken. Der MSCI World habe in den ersten drei Monaten des Jahres um mehr als 8% zugelegt, so viel wie seit 2019 nicht mehr, und Aktien hätten Anleihen so deutlich wie in keinem Quartal seit 2020 übertroffen. ...

