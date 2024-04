Kaarst (ots) -Angesichts der steigenden Energiepreise und der klimabedingt wachsenden Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren, rücken alternative Heizsysteme immer mehr in den Fokus. Die Nachtspeicherheizung erlebt dank technologischer Innovationen eine Renaissance. Grünwelt Energie erläutert die Funktionen und modernisierten Vorteile dieser Heizmethode, die als umweltfreundliche Option gilt.Was ist eine Nachtspeicherheizung?Eine Nachtspeicherheizung nutzt Strom, um Wärme zu erzeugen und zu speichern. Sie bezieht die Energie zu vordefinierten und häufig günstigeren Tarifzeiten, üblicherweise nachts. Die Wärme wird dann im Laufe des Tages an die Umgebung abgegeben. Nachtspeicherheizungen gibt es etwa in Form von freistehenden Öfen, wandmontierten Heizungen sowie Fußbodenheizungen.Der Verbrauch dieser Heizsysteme wird durch einen separaten Zähler erfasst, der in den kostengünstigeren Niedertarif-Zeitfenstern misst. Grünwelt Energie bietet für Nachtspeicherheizungen und auch Wärmepumpen speziell zugeschnittene, günstige Wärmestromtarife an.Wie funktioniert eine Nachtspeicherheizung?Bei der Nachtspeicherheizung fließt der Strom durch Heizelemente, die in einem speziellen Speicherkern eingebettet sind. "Die erzeugte Wärme wird an den Speicherkern abgegeben, der aus hitzebeständigem Material, wie Magnesit oder Keramiken, besteht und von einer effizienten Isolierung umgeben ist. Er speichert die Wärme bis zum nächsten Tag", erklären die Ökostromexperten von Grünwelt. Während des Tages wird die Wärme bei Bedarf durch automatisch gesteuerte Klappen freigegeben und oft mittels eingebauter Ventilatoren im Raum verteilt, wodurch eine gleichmäßige Raumtemperatur entsteht. Die Wärmemenge wird dabei kontinuierlich anhand der Raumtemperatur reguliert, um optimalen Komfort zu gewährleisten.Welche Vorteile haben die Wärmestromtarife von Grünwelt?Unabhängig von Nachtstrom bietet Grünwelt Energie günstige Wärmestromtarife aus 100% (https://www.gruenwelt.de/) Ökostrom an. Wärmestrom unterscheidet sich von herkömmlichem Haushaltsstrom dadurch, dass er ausschließlich für Heizzwecke verwendet wird. Voraussetzung sind separate Stromzähler. Dies ermöglicht eine differenzierte und oft kostengünstigere Tarifstruktur. So können die Kundinnen und Kunden von Grünwelt Energie ihre Heizsysteme wie Nachtspeicherheizungen oder Wärmepumpen effizient und umweltfreundlich betreiben. Der Bezug von Wärmestrom aus erneuerbaren Energiequellen (https://www.presseportal.de/pm/169782/5638424) trägt zudem dazu bei, die CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren und unterstützt das Heizen auf eine nachhaltige Weise.Welche positiven und negativen Aspekte gibt es?Ein Vorteil der Nachtspeicherheizungen sind die günstigen Nacht- oder Wärmestromtarife, durch die sie betrieben werden können. Eine strombetriebene Heizmethode ist jedoch nur mit Ökostrom umweltfreundlich und nachhaltig. Durch den Einsatz von Wärmestrom aus erneuerbaren Energiequellen, wie ihn Grünwelt Energie anbietet, wird die CO2-Bilanz dieser Heizsysteme erheblich verbessert und bietet neben Wärmepumpen eine echte Alternative zu herkömmlichen Heizmethoden."Einer der Hauptkritikpunkte an älteren Nachtspeicherheizungen war neben der mangelnden Umweltverträglichkeit, wenn sie mit Strom aus nicht-erneuerbaren Quellen betrieben wurden, zudem die Effizienzproblematik", heißt es vonseiten Grünwelts. Modernisierte Geräte hingegen nutzen fortschrittliche Technologien, die eine effiziente Steuerung und Nutzung der gespeicherten Energie ermöglichen. Diese Geräte sind in der Lage, den Wärmebedarf des Folgetages autonom zu berechnen und entsprechend Energie zu speichern.Über Grünwelt EnergieGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Grünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Kaarster Unternehmen bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/5768574