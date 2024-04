© Foto: Jacquelyn Martin - AP/dpa



Am Mittwoch steht in den USA der nächste Zinsentscheid der Fed an. Es macht den Anschein, dass die Zentralbank zu einem restriktiveren Kurs zurückkehren wird.Marc Giannoni, Chefvolkswirt für die USA bei Barclays, und Diane Swonk von KPMG erwarten eine Rückkehr zu einer aggressiveren Haltung der Fed. Sie glauben, dass die Fed die Finanzmärkte von der Notwendigkeit überzeugen muss, die erleichterten finanziellen Bedingungen rückgängig zu machen. Auch Ellen Meade, Wirtschaftsprofessorin an der Duke University, glaubt, dass die Fed zu früh eine Siegesrunde gedreht habe. Der bevorstehende Zinsentscheid am Mittwoch könnte die Weichen neu stellen. Die Märkte hoffen auf Klarheit. Die jüngsten Daten …