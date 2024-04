DJ MÄRKTE USA/Leicht aufwärts vor wichtigen Terminen im Wochenverlauf

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten und damit die positive Tendenz vom Freitag fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,3 Prozent. Doch dürfte der Handel angesichts der im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Termine von Zurückhaltung geprägt sein. Der Fokus liegt vor allem auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Dazu kommt der US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag. Daneben stehen unter anderem mit Apple, Amazon, Ebay und Advanced Micro Devices (AMD) wichtige Quartalszahlen zur Veröffentlichung an.

Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen weiterhin unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen wird. Die Erwartungen an beginnende Zinssenkungen der Fed waren zuletzt immer weiter nach hinten gerückt. Angesichts der Anzeichen eines anhaltend hohen Preisniveaus, der Robustheit des US-Arbeitsmarktes und der insgesamt starken US-Wirtschaft sind die Notenbanker nach wie vor vorsichtig, die Zinsen zu früh zu senken. Immer mehr Marktteilnehmer erwarten, dass die erste Zinssenkung der Fed, die einige für dieses Frühjahr prognostiziert hatten, nun erst im September erfolgen wird.

Für Zurückhaltung am Markt dürften auch erneut negative Nachrichten aus dem US-Bankensektor sorgen, wo eine weitere Bank in Schwierigkeiten geraten ist. Die US-Aufsichtsbehörden haben am Freitagabend die angeschlagene Regionalbank Republic First Bancorp übernommen und an den ebenfalls regionalen Wettbewerber Fulton Financial verkauft. Es ist bereits der vierte prominente Zusammenbruch einer US-Bank seit Frühjahr 2023. Die Aktie von Republic First Bancorp war am Freitag um 60 Prozent eingebrochen.

Tesla-Aktie haussiert mit China-Nachrichten

Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich um 12,8 Prozent aufwärts. Der Elektroauto-Hersteller hat mehreren Informanten zufolge den Segen Pekings für die Einführung seines Fahrerassistenzdienstes in China erhalten. Tesla wird seine autonomen Fahrdienste auf der Grundlage der vom chinesischen Technologieriesen Baidu bereitgestellten Karten- und Navigationsfunktionen einsetzen, so die Personen. Mit der Kooperation nimmt Tesla eine wichtige regulatorische Hürde, um sein Fahrassistenzsystem in China anzubieten.

Die Blackstone-Aktie gewinnt 1,2 Prozent. Im Bieterrennen um den britischen Musikrechteinhaber Hipgnosis hat die US-Beteiligungsgesellschaft wieder die Nase vorn und überbot mit 1,26 Milliarden Pfund (1,57 Milliarden Dollar) den Musikproduzenten Concord, der seine Offerte am vergangenen Donnerstag auf 1,5 Milliarden Dollar aufgestockt hatte.

Dollar kurzzeitig bei 160 Yen - BoJ hat wohl interveniert

Der Dollar zeigt sich mit Abgaben, der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Hier dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank den entscheidenden Impuls liefern. Im Fokus steht allerdings der Yen. Die japanischen Finanzbehörden haben nach Angaben von informierten Personen auf dem Devisenmarkt interveniert, um den Yen zu stützen. Der Yen war am Morgen erstmals seit April 1990 auf 160 Yen je Dollar gefallen, danach stieg er aber wieder deutlich auf aktuell 156,41 Yen. Die Märkte werden die Kommentare der Währungshüter genau verfolgen, nicht nur hinsichtlich einer Bestätigung der Intervention, sondern auch mit Blick auf mögliche Anzeichen, dass es sich um eine Interventionskampagne und nicht um eine einmalige Maßnahme handele, so ING-Devisenstratege Francesco Pesole.

Die Ölpreise setzen ihre Abgaben aus der Vorwoche fort, wenn auch mit etwas gebremstem Tempo. Die Preise für Brent und WTI fallen um bis zu 0,6 Prozent. Teilnehmer verweisen auf neue Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen. "Diese Entwicklung bietet einen Hoffnungsschimmer für eine Deeskalation und verringert damit das Risiko seiner regionalen Ausbreitung", so Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades. Daneben werde auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gewartet.

Mit den Bemühungen um eine Deeskaltion im Nahen Osten geht es auch für den "sicheren Hafen" Gold leicht nach unten. Dazu kommt der schwächere Dollar. Der Goldpreis fällt um 0,1 Prozent auf 2.335 Dollar je Feinunze.

Die Renditen am Anleihemarkt geben erneut nach. Auch hier steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die jüngsten Preisdaten hatten die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen am Leben gelassen, heißt es.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 -2,1 4,99 55,4 5 Jahre 4,65 -4,3 4,69 64,7 7 Jahre 4,64 -4,7 4,69 67,0 10 Jahre 4,62 -4,6 4,66 73,8 30 Jahre 4,73 -3,9 4,77 76,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0721 +0,2% 1,0726 1,0676 -2,9% EUR/JPY 167,67 -0,7% 168,16 168,02 +7,8% EUR/CHF 0,9774 +0,0% 0,9775 0,9767 +5,3% EUR/GBP 0,8549 -0,1% 0,8555 0,8575 -1,5% USD/JPY 156,41 -1,0% 156,78 157,39 +11,0% GBP/USD 1,2541 +0,4% 1,2538 1,2451 -1,4% USD/CNH (Offshore) 7,2492 -0,3% 7,2554 7,2672 +1,8% Bitcoin BTC/USD 62.317,83 -2,1% 62.307,33 63.630,99 +43,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,35 83,85 -0,6% -0,50 +14,9% Brent/ICE 89,11 89,50 -0,4% -0,39 +16,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,23 29,35 -3,8% -1,12 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.335,38 2.337,95 -0,1% -2,58 +13,2% Silber (Spot) 27,31 27,22 +0,3% +0,09 +14,9% Platin (Spot) 936,60 915,65 +2,3% +20,94 -5,6% Kupfer-Future 4,60 4,56 +0,9% +0,04 +17,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

April 29, 2024

