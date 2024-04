Die globale Native-Advertising-Plattform MGID gibt bekannt, dass Guillaume Cribier das Unternehmen als Head of Global Publisher Success verstärkt. Cribier kommt von Meta. Bei MGID wird er das Global Publisher Success Team leiten und bei der Entwicklung und Stärkung der Beziehungen zu Partnern auf Publisher-Seite unterstützen.

Guillaume Cribier verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Förderung des Wachstums und der Bindung von Publishern. In seiner vorherigen Position bei Meta zeichnete er für strategische Partnerschaften mit führenden Medienunternehmen im Vereinigten Königreich und in Irland verantwortlich. Dabei realisierte er signifikantes Wachstum und eindrucksvolle Ergebnisse. Zuvor war Cribier als Director EMEA Account Management bei Taboola tätig. Dort baute er die SMB-Publisher-Abteilung in der Region auf und leitete diese. In diesem Zuge unterstützte er zahlreiche Publisher dabei, ihre Reichweite zu vergrößern und ihre Zielgruppen auszubauen, die Bindung ihrer Nutzer zu erhöhen und ihre Monetarisierungsstrategien zu verbessern.

In seiner neuen Position wird Cribier seine Expertise und seine Führungsqualitäten einsetzen, um Publishern, die die Werbeplattform MGID nutzen, dabei zu helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig die Nutzererfahrung und -bindung zu optimieren. Die Personalie unterstreicht das Ziel von MGID, passgenaue Native-Advertising-Lösungen zur Verfügung zu stellen, die den dynamischen Anforderungen von Publishern in einer sich laufend verändernden Medienlandschaft gerecht werden.

Guillaume Cribier, Head of Global Publisher Success bei MGID, kommentiert: "In meiner neuen Rolle werde ich auch weiterhin mit Premium-Publishern zusammenarbeiten und sie bestmöglich bei ihrem Wachstum unterstützen. Als Teil des Global Publisher Success Teams möchte ich meine Erfahrung aus 16 Jahren in der Entwicklung von Zielgruppen und bei der Monetarisierung einbringen. Es geht darum, unseren Publishern dabei zu helfen, nachhaltige Einnahmequellen aufzubauen, ohne dabei das Nutzererlebnis zu vernachlässigen."

Sergii Denysenko, CEO von MGID, sagt: "Wir rechnen mit einem weiteren Jahr globalen Wachstums. Daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um unser Führungsteam mit Guillaume Cribier weiter zu verstärken. Sein Engagement und seine Expertise werden entscheidend dazu beitragen, dass sowohl bestehende als auch neue Publisher in einer Medienlandschaft erfolgreich sind, die zunehmend Herausforderungen mit sich bringt. Wir sind davon überzeugt, dass seine Führungsqualitäten eine große Bereicherung für unser Global Publisher Success Team sein werden."

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken dabei unterstützt, skalierbar spezifische lokale Zielgruppen zu erreichen. MGID setzt dabei auf KI-basierte Technologie mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads unter Berücksichtigung der Brand Safety auszuspielen. Die Plattform stellt eine Vielzahl von Werbeformaten zur Verfügung, darunter Native-, Display- und Videoformate, um eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Advertiser ihre Performance und Markenbekanntheit steigern, während Publisher in der Lage sind, ihre Zielgruppen zu binden und zu monetarisieren.

MGID erreicht monatlich 900 Millionen Besucher mit 200 Milliarden Ad Impressions bei 25.000 vertrauenswürdigen Publishern.

