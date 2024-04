Die Katjesgreenfood hat heute ihre Anteile von rund 25% an der Haferkater GmbH veräußert - die möchte künftig selbstständig weitermachen. Katjesgreenfood habe daraus einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erzielt. Nach einer nach eigenen Angaben für beide Seiten sehr erfolgreichen Zusammenarbeit seit dem Jahr 2017 komme die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG damit dem Wunsch der Gründer:innen ...

