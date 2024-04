Seit Monatsbeginn ist Dominic Kootz neuer Vertriebschef bei von Buddenbrock und hat damit Markus Schluck in dieser Rolle abgelöst. Der neue Vertriebsdirektor soll künftig Unternehmensstrukturen optimieren sowie die Geschäftsführung entlasten. Dominic Kootz hat zum 01.04.2024 die Vertriebsleitung bei der von Buddenbrock Concepts GmbH übernommen. Der neue Vertriebschef folgt in dieser Position auf Markus Schluck.Kootz kommt von der inpunkto AG, wo er zuletzt elf Jahre lang in leitender Funktion tätig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...