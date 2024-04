Bitcoin Kurs: Wird das Krypto-Verbot in Russland BTC weiter drücken?

Für Krypto-Enthusiasten ist es ein Auf und Ab. Während man in den USA Spot Bitcoin ETFs zugelassen hat und das digitale Gold auch in anderen Teilen der Welt an die Börsen kommen soll, geht man in vielerorts andere Wege. Nun soll es auch in Russland zu einer Einschränkung für Kryptowährungen und Finanzprodukte kommen, die nicht direkt von der Regierung ausgegeben werden. Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der der Kryptomarkt ohnehin schon angeschlagen ist und der Kurs unter die 60.000 Dollar Marke fallen könnte. Kommt es nun zu einem weiteren Crash?

Krypto-Verbot in Russland

In Russland will man den Rubel stärken und vermeiden, dass dieser nach und nach durch Kryptowährungen ersetzt wird. Daher soll es schon bald strengere Regulierungen und Verbote geben. Während man die Miner, die jährlich Milliarden an Steuergeld einbringen, im Land behalten und ihnen ihr Geschäftsmodell auch nicht streitig machen möchte, soll die Nutzung von Kryptowährungen massiv eingeschränkt werden, auch wenn man natürlich nicht von einem "Verbot" sprechen möchte.

JUST IN: Starting September 1st, Russia to ban the use of all cryptocurrencies within their borders except for digital financial assets issued by the state



"The need for the ban is because today cryptocurrency is a quasi-currency that replaces the ruble in the country. But… pic.twitter.com/BpRvN8Pv3J - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) April 29, 2024

Wie eine Regulierung aussehen könnte, ist noch nicht im Detail geklärt. Zwar ist es schwierig bis unmöglich, den Kryptomarkt zu regulieren und eine Nutzung komplett zu untersagen, allerdings ist es natürlich relativ einfach, Unternehmen, die Ein- und Auszahlungen ermöglichen - wie Kryptobörsen - aus dem Land zu verbannen und hohe Strafen zu fordern. Auch wenn sich Zahlungen durch ein Peer to Peer-Netzwerk nur schwer vermeiden lassen, was Krypto-Befürworter immer gerne als Argument nutzen, würde der Stopp von Ein- und Auszahlungen dennoch zu massiven Einschränkungen führen.

Bitcoin-Rallye verpasst? Jetzt 99BTC im Presale kaufen.

Auswirkungen auf den Kurs

Noch hat sich die Meldung des Verbots in Russland nicht auf den Bitcoin-Kurs ausgewirkt und das macht auch deutlich, dass inzwischen Regulierungsmaßnahmen in einzelnen Ländern längst nicht mehr ausreichen, um den Kurs unter Druck zu setzen. Derzeit wird erwartet, dass das Bitcoin Halving schon bald seine Wirkung entfalten wird und der Kurs bis Ende des Jahres noch auf über 100.000 Dollar steigt - auch wenn es derzeit eher bergab geht für Bitcoin.

(Bitcoin Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Allein im letzten Monat hat der Bitcoin-Kurs um 11 % nachgegeben, allerdings ist es vorher zu einer Rallye gekommen, bei der mit fast 74.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Nachdem im Januar dieses Jahres Spot Bitcoin ETFs in den USA zugelassen wurden, folgt nun auch Hongkong mit dem ETF-Handel, der morgen beginnen soll, wodurch die Liquidität erhöht wird und über die Jahre auch noch Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden sollen. Die Chancen, dass es trotz des Verbots weiter bergauf geht, stehen also gut.

Auch wenn ein Verbot in Russland nicht reichen wird, um einen Crash bei Bitcoin auszulösen, zeigt es einmal mehr, wie wichtig es ist, sich ausreichend zu informieren, wenn man in Kryptowährungen investieren möchte. Eine Plattform, die das schon seit Jahren für Millionen von User ermöglicht, ist 99Bitcoins. Die Entwickler von 99Bitcoins haben nun mit $99BTC auch den Launch eines eigenen Tokens angekündigt, der laut Analysten das Potenzial haben könnte, die Performance von Bitcoin in diesem Jahr zu übertreffen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

99BTC-Rendite höher als bei Bitcoin?

Wer mit dem Gedanken spielt, in Kryptowährungen zu investieren oder anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, hat wahrscheinlich schon von 99Bitcoins gehört. Hier haben Millionen User gelernt, was Bitcoin ist, wo man ihn kaufen kann und was man wissen sollte, bevor man investiert. Mit einem Youtube-Kanal mit mehr als 700.000 Abonnenten ist 99Bitcoins vielen in der Szene ein Begriff. Das ist auch einer der Gründe, warum Analysten davon ausgehen, dass der Coin schon bald eine Kursexplosion hinlegen könnte.

Die $99BTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Kurs bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass frühe Käufer bis zum Launch bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Der große Ansturm wird aber nach dem Listing erwartet, wenn der Coin Millionen von Usern der Börsen zugänglich gemacht wird.

Wer im Besitz der $99BTC-Token ist, erhält Zugang zu exklusiven Inhalten der Plattform und zu Trading-Signalen. Außerdem ist $99BTC mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking Pools abhängt und damit vor allem am Anfang extrem hoch ist, wenn sich noch wenig Käufer am Staking beteiligen. Derzeit liegt die APY noch bei über 2.000 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, kann sich die Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Das hat dazu geführt, dass sich bereits ein Großteil der Käufer seine Token in den Staking Pool eingebracht hat, wodurch das Angebot verknappt und eine Kursexplosion nach dem Launch umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.