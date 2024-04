© Foto: Uwe Anspach/dpa



Seit über einem Jahr kennt die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen eigentlich nur eine Richtung: Abwärts! Am Montag ziehen positive Meldungen die Aktie nach oben. Doch die wO-Community bleibt skeptisch. Am Montagmorgen startete die Aktie mit einem Plus von bis zu 8 Prozent in die neue Handelswoche. Nachdem der Kurs Mitte April unter die Marke von 1 Euro gerutscht war, nähert sich die Heideldruck-Aktie der wichtigen Marke jetzt wieder an. Hoffnungsschimmer ist der gestiegene Auftragseingang im vierten Quartal, wie ein Unternehmenssprecher in der "Wirtschaftswoche" zitiert wurde. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Nachfrage nach Druckmaschinen wieder belebt. Auch der …