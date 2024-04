TUI - Reiseriese schwenkt auf Wachstumskurs um!

Europa ist wieder im Reisefieber. Dies bestätigten bereits die im Februar veröffentlichten Geschäftszahlen von TUI. Der Touristikkonzern meldete für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 einen neuen Rekordumsatz. Angesichts der guten Buchungslage rechnet das Management für das gesamte Geschäftsjahr mit einem deutlichen Wachstum. Die Aktionäre zeigen sich hingegen noch vorsichtig.

Über 85 Prozent des Umsatzes generierte TUI im ersten Quartal im Bereich Markets & Airlines und damit mit Verkauf von Reisen. Der Rest verteilte sich auf die Segmente Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musements. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management ein Umsatzplus von rund zehn Prozent und eine Steigerung des EBIT um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Buchungen für Sommer 2024 lagen Ende 2023 acht Prozent über dem Vorjahresniveau. Aktuellere Zahlen gibt es Mitte Mai, wenn die Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal veröffentlicht werden. Die Corona-Pandemie wird allmählich abgeschüttelt und Wachstumspläne geschmiedet. So soll das Hotel-Portfolio mittelfristig von 424 auf 600 Hotels erweitert werden. Zudem richtet sich der Fokus verstärkt auf den Verkauf von zusätzlichen Dienstleistung in den Ziel-Destinationen. Durch Sponsoring von Sportveranstaltungen und buchbare Sportpakete soll dieses Segment weiter ausgebaut werden.

Mit der Rückkehr des primären Börsenlistings in Frankfurt und der mittelfristigen Aussicht auf eine Aufnahme in den MDAX® rückte das Papier zuletzt wieder stärker in den Fokus der Investoren. Nach Angaben von Refinitiv zeigt sich ein großer Teil der Analysten mittefristig zuversichtlich für die Aktie. Viele Anleger zögern allerdings noch. Die Spannungen im Nahen Osten treffen zu einem gewissen Grad auch TUI. Zudem belastet noch die hohe Verschuldung. Schlechte Nachrichten bei der Vorlage der Geschäftszahlen könnten die Aktie erneut unter Druck setzen.

Chart: TUI Widerstandsmarken: 7,35/7,97/8,42/9,09 EUR Unterstützungsmarken: 5,20/5,61/5,94/6,27/6,69 EUR Bei der Aktie von TUI bahnt sich ein Trendwechsel an. Von Herbst 2019 bis Oktober 2023 hat der Aktienkurs zeitweise über 70 Prozent des Werts verloren. Seit Ende Oktober 2023 legte das Papier deutlich zu. In einer ersten Aufwärtswelle verbesserte sich die Aktie auf EUR 7,35. Im weiteren Verlauf pendelte die Aktie zwischen der 50%-Retracementlinie bei EUR 5,94 und EUR 7,97. Aktuell stabilisiert sich das Wertpapier bei rund EUR 6,69 und damit knapp unterhalb der Aufwärtstrendlinie. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell neutral zu bewerten. Im Bereich der 61,8%-Retracementlinie bei EUR 6,27 findet die Aktie eine starke Unterstützung. Solange diese Marke nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis EUR 7,35 beziehungsweise EUR 7,97. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb der 50%-Retracementlinie von EUR 5,94 an. TUI in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 20.07.2022-23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de TUI in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum:24.04.2019-23.04.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe wird ein Basispreis bei 90 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Am finalen Beobachtungstag greift der Basispreis. Notiert die TUI-Aktie am 05. Mai 2025 auf Höhe des Basispreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der TUI-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung TUI Aktienanleihe HV4XNG * 100,00** 05.05.2025 Basispreis: 90%***; Zinssatz: 13,9 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 07.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.04.2024; 11:30 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag TUI HD0T3R 1,32 5,49 5,49 5,16 Open End TUI HD18H0 0,81 6,0015 6,0015 8,35 Open End TUI HD3JQT 0,68 6,1483 6,1483 10,11 Open End TUI HD3H0R 0,48 6,3721 6,3721 15,05 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.04.2024; 11:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf TUI für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag TUI HC7XAQ 1,37 8,0847 8,0847 -5,01 Open End TUI HD4STM 0,89 7,5996 7,5996 -7,71 Open End TUI HD4UJW 0,69 7,3997 7,3997 -9,96 Open End TUI HD4STK 0,49 7,1997 7,1997 13,85 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.04.2024.2023; 11:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der TUI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!