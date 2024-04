NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich am Montag der jüngste Aufschwung fortgesetzt. Anleger hoffen zu Beginn einer Woche mit reichlich weiteren Quartalsbilanzen und wichtigen Wirtschaftsdaten auf neue positive Überraschungen in der Berichtssaison. Die eher kursbelastenden Aussichten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr sind unterdessen etwas in den Hintergrund gerückt.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 38 346 Punkte zu. Der marktbreit gefasste S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 5109 Zähler, während sich der technologielastige Nasdaq 100 mit 17 718 Punkten auf dem Schlussniveau vom Freitag zeigte./ck/he

