Das Bundesfinanzministerium hat am Montag beschlossen, dass der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung ab 2025 auf 1,0% steigen wird. Das Finanzministerium folgt damit der Empfehlung der Deutschen Aktuare. Zuletzt lag der Zins bei 0,25%. Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung soll künftig bei 1,0% liegen. Das hat das Bundesfinanzministerium am Montag beschlossen.Die Versicherungswirtschaft reagiert prompt: Der GDV begrüßt die Anhebung des Höchstrechnungszinses von derzeit 0,25% ...

