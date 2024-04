Mainz (ots) -Wie kann das Miteinander der Bürgerinnen und Bürger in Europa besser werden? Eine Frage, die in der deutsch-französischen Grenzregion zum Alltag gehört. Fünf Wochen vor der Europawahl ist das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 3. Mai 2024, mit "moma vor Ort" in Saarbrücken und berichtet von 6.00 bis 9.00 Uhr in jeder halben Stunde live vom Sankt Johanner Markt über das Leben im Grenzgebiet."Moma"-Moderator Mitri Sirin spricht mit seinen Gästen darüber, wie sie Europa alltäglich erfahren: Wie funktioniert das Zusammenleben? Wie bürgernah ist Europa? Was bedeutet ihnen das nachbarschaftliche Miteinander? Neben Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt kommen auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort, die schildern, wo Europa aus ihrer Sicht funktioniert und wo sie Probleme sehen, die zu Enttäuschungen führen. In Kurzfilmen und einer On-Reportage mit Mitri Sirin erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was in der deutsch-französischen Grenzregion gut läuft und wo es Kritik und Handlungsbedarf gibt.Alle Ortsansässigen sind eingeladen, auf dem Sankt Johanner Markt in Saarbrücken im Publikum "moma vor Ort" live mitzuerleben. Sie treffen dort auf Gäste wie Carmen Pavlic, die die erste deutsch-französische Kita leitet, oder Christian Braun, dem Ärztlichen Direktor des Klinikums Saarbrücken, der davon berichten kann, dass die grenzüberschreitende medizinische Zusammenarbeit verbessert werden muss. Und der deutsch-französische Student Simon Toscani wird schildern, welchen Stellenwert Europa heute in der jungen Generation hat. Ebenfalls bei "moma vor Ort" im Gespräch: Wie können komplizierte bürokratische Hürden im europäischen Miteinander abgebaut werden und welche Erwartungen und Forderungen haben Arbeiter aus der saarländischen Stahlindustrie an die EU?Im "ZDF-Morgenmagazin"-Studio in Berlin sind am Freitag, 3. Mai 2024, von 5.30 bis 7.00 Uhr Philip Wortmann und von 7.00 bis 9.00 Uhr Dunja Hayali im Moderationseinsatz, die in jeder halben Stunde zu Mitri Sirin nach Saarbrücken schalten.KontaktBei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie das "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-morgenmagazin) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie eine Pressemappe zur Europawahl 2024 (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/europawahl-2024-im-zdf) im ZDF.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5768771