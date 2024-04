Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate verharrt in Deutschland im April bei 2,2% Y/Y, so die Analysten der Nord LB.Zwei Sondereffekte hätten den zuletzt ausgeprägten dämpfenden Effekt der volatilen Preiskomponenten etwas geschmälert. Bei Energiepreisen habe hierzu die Normalisierung der Mehrwertsteuersätze bei Gas und Fernwärme beigetragen, bei Nahrungsmitteln sei die Jahresrate aufgrund eines ungünstigen Basiseffekts in positives Terrain zurückgekehrt. Die Kernrate sei jedoch auf 3,0% Y/Y gesunken, auch dank einer Normalisierung bei den Preisen für Pauschalreisen. Auch in den kommenden Monaten werde der Inflationsverlauf holprig, der disinflationäre Trend bleibe aber erhalten. Für die EZB gebe es somit keinen Grund für einen Rückzieher von der ersten Zinssenkung im Juni. Durch den erratischeren Inflationsverlauf werde die Kommunikation für die Geldpolitik jedoch noch herausfordernder. (29.04.2024/alc/a/a) ...

