Die Stadtwerke Augsburg wollen ihre Busflotte bis zum Jahr 2039 von Biogas vollständig auf Elektroantrieb umstellen. Doch bis die ersten elektrischen Busse in Augsburg verkehren, wird es noch dauern. Die Ankunft der ersten Exemplare ist erst für das Jahr 2028 geplant. Zunächst sollen in den Jahren 2025 und 2026 die letzten Erdgasbusse angeschafft werden, die laut den Stadtwerken Augsburg (swa) für einen turnusgemäßen Wechsel in der Flotte gebraucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...