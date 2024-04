Fondsmanager Christoph Frank erinnert daran, dass zwar der DAX eine Rekordjagd hingelegt hat, aber nur wenige seiner Mitglieder, geschweige denn die zweite und dritte Reihe. Die Hausse stünde so auf einem wackeligen Fundament.29. April 2024. FRANKFURT (pfp Adisory). Auch wenn sich der DAX im April bislang nicht mehr so stark präsentierte wie im ersten Quartal, so blieb er zuletzt doch über 18.000 Punkten und in Schlagdistanz zu seinem Ende März erreichten Rekordstand. In den Wochen und Monaten zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...