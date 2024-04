Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Nordnet AB

As of April 29, 2024, the following warrants issued by Nordnet AB will be delisted upon request from the issuer. ISIN code Instrument SE0021160074 BEAR DAX X15 NORDNET 16 SE0021160066 BEAR DAX X18 NORDNET 24 SE0021159951 BEAR DOWJONES X10 NORDNET 7 SE0021159944 BEAR DOWJONES X12 NORDNET 8 SE0021159936 BEAR DOWJONES X15 NORDNET 10 SE0021159928 BEAR DOWJONES X18 NORDNET 14 SE0021159910 BEAR DOWJONES X20 NORDNET 15 SE0021159704 BEAR FTSE 100 X10 NORDNET 2 SE0021159712 BEAR FTSE 100 X12 NORDNET 2 SE0021159720 BEAR FTSE 100 X15 NORDNET 2 SE0021159738 BEAR FTSE 100 X18 NORDNET 2 SE0021159746 BEAR FTSE 100 X20 NORDNET 2 SE0021160397 BEAR GULD X10 NORDNET 9 SE0021160371 BEAR GULD X12 NORDNET 9 SE0021160363 BEAR GULD X15 NORDNET 13 SE0021171659 BEAR KOPPAR X12 NORDNET 12 SE0021160488 BEAR NQ100 X12 NORDNET 13 SE0021160470 BEAR NQ100 X15 NORDNET 19 SE0021160462 BEAR NQ100 X18 NORDNET 25 SE0021159779 BEAR OLJA X10 NORDNET 18 SE0021159761 BEAR OLJA X12 NORDNET 22 SE0021159753 BEAR OLJA X15 NORDNET 27 SE0021160694 BEAR OMX X12 NORDNET 14 SE0021160678 BEAR OMX X18 NORDNET 29 SE0021171626 BEAR PLATINUM X10 NORDNET 9 SE0021171618 BEAR PLATINUM X12 NORDNET 10 SE0021160835 BEAR RUSSELL2000 X10 NORDNET 7 SE0021171576 BEAR RUSSELL2000 X12 NORDNET 8 SE0021160827 BEAR RUSSELL2000 X12 NORDNET 9 SE0021171568 BEAR RUSSELL2000 X15 NORDNET 10 SE0021160819 BEAR RUSSELL2000 X15 NORDNET 11 SE0021171584 BEAR RUSSELL2000 X18 NORDNET 12 SE0021160801 BEAR RUSSELL2000 X18 NORDNET 13 SE0021171592 BEAR RUSSELL2000 X20 NORDNET 13 SE0021160942 BEAR SILVER X10 NORDNET 18 SE0021160934 BEAR SILVER X12 NORDNET 22 SE0021161106 BEAR SP500 X10 NORDNET 11 SE0021161098 BEAR SP500 X12 NORDNET 12 SE0021161080 BEAR SP500 X15 NORDNET 14 SE0021161072 BEAR SP500 X18 NORDNET 20 SE0021160223 BEAR SX5E X10 NORDNET 12 SE0021160207 BEAR SX5E X18 NORDNET 22 SE0021160199 BEAR SX5E X20 NORDNET 19 NO0013123356 BEAR TESLA X3 NORDNET N5 DK0062537924 BEAR TESLA X4 NORDNET D1 SE0021489267 BEAR TESLA X4 NORDNET F2 SE0021495991 BULL PALANTIR X5 NORDNET 2 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.