FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 13. Mai 2024





DIENSTAG, DEN 30. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Clariant, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Stellantis, Absatz und Umsatz Q1

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr-Bremse Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 10:30 DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

14:30 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

14:30 USA: PayPal, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FRA: Imerys, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: American Tower, Q1-Zahlen

USA: American Express, Investor Day

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/24

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 3/24 (vorab)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/23 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 3/24

07:30 FRA: Konsumausgaben 3/24

07:30 FRA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 3/24

08:00 DEU: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 3/24

08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 3/24

08:30 HUN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q1/24

09:00 CHE KOF Konjunkturbarometer 4/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

14:30 USA: FHFA-Index 2/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 4/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

DEU: 6. Ostdeutscher Unternehmertag im Kongresshotel Potsdam, Potsdam

10:00 DEU: Nichtöffentliche Belegschaftsversammlung aller Standorte des größten deutschen Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel u.a. mit Reden von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU); der GBR rechnet mit rund 10 000 Teilnehmern, Duisburg

BEL: Informelles Treffen der EU-Minister und -ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 1. MAITERMINE UNTERNEHMEN08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung15:00 USA: Pepsico, Hauptversammlung15:30 USA: United Airlines, Investor Day22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen22:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

USA: American International Group, Q1-Zahlen

USA: Allstate, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

USA: Altice USA, Q1-Zahlen

USA: Kfz-Umsatz 4/24



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

HINWEIS

DEU / AUT / BEL / CHE / HGK / CHN / ESP / FIN / FRA / ITA / KOR / LUX / NOR / NLD / PRT / RUS / SWE / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen



DONNERSTAG, DEN 2. MAITERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1 Trading Update07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen07:00 FRA: Axa, Q1-Umsatz07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Bike24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen08:00 GBR: Shell, Q2-Zahlen08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen14:00 USA: UPS, Hauptversammlung22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen22:00 USA: Expedia, Q1-Zahlen22:01 USA: Amgen, Q1-Zahlen22:30 USA: Apple, Q2-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Universal Music Group, Q1-ZahlenUSA: BorgWarner, Q1-ZahlenUSA: Moody's, Q1-ZahlenUSA: Baxter International, Q1-ZahlenUSA: Stanley Black & Decker, Q1-ZahlenUSA: Cigna, Q1-ZahlenUSA: Cummins, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Erzeugerpreise 3/2414:30 USA: Handelsbilanz 3/2414:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/2416:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (endgültig)SONSTIGE TERMINE11:30 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten, Karlsruhe

DEU: Diskussionsveranstaltung «Länd in Transformation» + 17.45 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner



FREITAG, DEN 3. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang März und 1. Quartal 2024 10:00 DEU: DHL Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online), Wiesbaden 12:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt: Arbeitskräfte und Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/24

14:30 USA: Arbeitslosenzahlen 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 4/24



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu Gast bei Alfred Weber Lecture. Lindner spricht zum Thema «Finanzpolitik zwischen Auftrag, Erwartung und Anspruch». Heidelberg

HINWEIS

JPN / CHN: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung

14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 5/24

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pressegespräch zur Lage des Onlinehandels und Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2024, Berlin

DEU: 29. Sitzung des Stabilitätsrates unter Vorsitz der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen + 15.00 Pk im Anschluss an die Sitzung mit Bundesfinanzminister Christian Lindner

17:00 DEU: 2. Sustainability Forum Wasserstoff, Hamburg

HINWEIS

GBR/KOR/JPN: Feiertag, Börsen geschlossen



DIENSTAG, DEN 7. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Medios, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung, Karlsruhe

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover

11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen

22:05 USA: Disney, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen-Gruppe, Q1-Zahlen

DEU: SGL Carbon, Tagung: tank.tech 2024

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NLD: Philips, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

USA: Apple, Veranstaltung zur Markteinführung überarbeiteter Versionen des iPad Pro und iPad Air

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 20. Deutscher IT-Sicherheitskongress des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Pk zur Weltleitmesse der Heimtierbranche Interzoo (7.-10.5), Nürnberg

11:00 DEU: Frühjahrspressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online)

MITTWOCH, DEN 8. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q1-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

07:10 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:20 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 h Pk)

07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SÜSS MicroTec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:30 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE Wind, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (9.30 h PK, 15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung

09:00 CHE: Kühne+Nagel, Hauptversammlung

09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung, Lübeck

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung, Hamburg

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung

10:00 CHE: Lonza Group, Hauptversammlung

10:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:30 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Q1-Zahlen

JPN: Toyota MOtor, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

GBR: ARM Holdings, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 3/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Großhandelsumsatz 3/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/24 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Aufrechnung mit verjährten Schadensersatzforderungen gegen Anspruch auf Kautionsrückzahlung

RUS: Kremlchef Putin hält Jubiläumsgipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion ab, die vor 10 Jahren gegründet wurde

DONNERSTAG, DEN 9. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 4/24

PÜOL: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 3/24 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/24

13:00 GBR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

USA: Türkei: Erdogan reist zu Treffen mit Biden nach Washington, Washington

HINWEIS

CHE/DNK/FIN/NOR/RUS/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag, Börse geöffnet



FREITAG, DEN 10. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/24

08:00 GBR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/24

08:00 GBR: BIP 3/24

09:00 AUS: Industrieproduktion 3/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 3/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/24

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 10./11.4.24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

18:15 DEU: Statement Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, Berlin

HINWEIS

DNK/RUS: Feiertag, Börse geschlossen





SAMSTAG, DEN 11. MAITERMINE KONJUNKTUR03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/2403:30 CHN: Verbraucherpreise 4/24MONTAG, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Württembergische Leben, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adesso, Q1-Zahlen

DNK: Royal Unibrew, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 25. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz, Münster

17:00 DEU: Jahres-Pk der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Mannheim

DEU: Deutscher Steuerberaterkongress, Berlin



BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi