Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG: Vorläufiges Ergebnis 2023 Berlin, 29. April 2024 - Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat nach erster Konsolidierung der vorläufigen Geschäftszahlen 2023 einen Umsatz von EUR 17,65 Mio. erzielt. Damit lag der Umsatz leicht über der Prognose von rd. EUR 17,3 Mio. Das Gruppen EBITDA wird nach vorläufiger Berechnung vorrausichtlich leicht negativ sein. Die Prognose ging von einem positiven EBITDA für 2023 aus. Dabei war das operative EBITDA der Tochtergesellschaften deutlich positiv und lag - ohne Konzernumlagen - bei ca. EUR 0,5 Mio. Das negative EBITDA der Gruppe resultiert aus den Aufbaukosten der KMI Industrial Services Division, die im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 deutlich reduziert werden konnten. Allerdings reichte dies nicht, um die Verluste des 1. Halbjahres vollständig auszugleichen.





Erläuterungsteil: Die erfreuliche Umsatzentwicklung wurde von dem maritimen Bereich, Uniservice, und von der KMI Cleaning Solutions, USA, getragen. Mit EUR 5,7 Mio. Umsatz bei Uniservice und USD 12,9 Mio. bei KMI Cleaning Solutions konnten beide Bereiche einen neuen Umsatzrekord verzeichnen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 wird OTI Greentech, zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023, voraussichtlich am 28. Juni 2024 auf der Website www.oti.ag veröffentlichen. Kontakt: OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin



edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

