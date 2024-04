Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe übernimmt Elektrotechnik-Unternehmen in Madulain (GR)



29.04.2024 / 17:40 CET/CEST

Die Burkhalter Gruppe erwirbt am 29. April 2024 die Elektro Bernina AG in Madulain sowie deren Zweigniederlassung in Pontresina (GR). Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 2.2 Mio. Die Elektro Bernina AG ist seit 1997 erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an. Nun verkaufen die Inhaber das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung an die Burkhalter Holding AG. Die Elektro Bernina AG wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in St. Moritz ansässigen Triulzi AG zusammengeführt und rückwirkend per 1. April 2024 mit dieser fusioniert. Die beiden Standorte werden als Zweigniederlassungen der Triulzi AG weitergeführt, alle Mitarbeitenden werden übernommen. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

