Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Purchases of own shares from the 25th to the 26th of April 2024
Name of the Issuer
Identity code of the Issuer
Day of the transaction
Identity code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
4/25/2024
FR0014000MR3
5 000
57,3825
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
4/26/2024
FR0014000MR3
5 000
56,3931
XPAR
TOTAL
10 000
56,8878
|Name of the Issuer
|Identity code of the Issuer
|Name of the Broker
|Identity code of the Broker
|Day/Hour of the transaction (CET)
|Identity code of the financial instrument
|Price per unit
|Currency
|Quantity bought
|Identity code of the Market
|Reference number of the transaction
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 10:59:36
|FR0014000MR3
57,0600
|EUR
81
|XPAR
|OD_7x3p1cF-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:04:37
|FR0014000MR3
57,4400
|EUR
73
|XPAR
|OD_7x3qHvw-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:09:01
|FR0014000MR3
57,5000
|EUR
52
|XPAR
|OD_7x3rOiv-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:18:41
|FR0014000MR3
57,5600
|EUR
72
|XPAR
|OD_7x3tpha-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:24:07
|FR0014000MR3
57,5600
|EUR
55
|XPAR
|OD_7x3vCKX-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:28:50
|FR0014000MR3
57,6400
|EUR
55
|XPAR
|OD_7x3wO3W-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:31:33
|FR0014000MR3
57,5800
|EUR
57
|XPAR
|OD_7x3x4KL-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:42:57
|FR0014000MR3
57,5800
|EUR
79
|XPAR
|OD_7x3zwRn-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:45:28
|FR0014000MR3
57,5600
|EUR
64
|XPAR
|OD_7x40Zeq-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:54:00
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
28
|XPAR
|OD_7x42ilb-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:54:00
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
43
|XPAR
|OD_7x42ilc-01
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 11:57:14
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
52
|XPAR
|OD_7x43XJT-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:04:42
|FR0014000MR3
57,5000
|EUR
55
|XPAR
|OD_7x45PoB-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:11:42
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
57
|XPAR
|OD_7x47BDj-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:20:05
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
86
|XPAR
|OD_7x49I1w-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:29:54
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
59
|XPAR
|OD_7x4BlGg-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:35:11
|FR0014000MR3
57,4800
|EUR
54
|XPAR
|OD_7x4D5d1-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:46:09
|FR0014000MR3
57,5000
|EUR
58
|XPAR
|OD_7x4Fqtf-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:50:11
|FR0014000MR3
57,5000
|EUR
54
|XPAR
|OD_7x4Grjo-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:59:51
|FR0014000MR3
57,4000
|EUR
50
|XPAR
|OD_7x4JIlc-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 12:59:51
|FR0014000MR3
57,4000
|EUR
16
|XPAR
|OD_7x4JIld-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:04:28
|FR0014000MR3
57,4600
|EUR
41
|XPAR
|OD_7x4KSna-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:04:28
|FR0014000MR3
57,4600
|EUR
11
|XPAR
|OD_7x4KSna-02
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:15:48
|FR0014000MR3
57,6600
|EUR
14
|XPAR
|OD_7x4NJV7-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:15:48
|FR0014000MR3
57,6600
|EUR
49
|XPAR
|OD_7x4NJVr-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:22:17
|FR0014000MR3
57,9400
|EUR
53
|XPAR
|OD_7x4OwhM-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:29:55
|FR0014000MR3
57,8600
|EUR
55
|XPAR
|OD_7x4Qrw7-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:38:14
|FR0014000MR3
57,8600
|EUR
58
|XPAR
|OD_7x4SxpW-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:45:28
|FR0014000MR3
57,7000
|EUR
53
|XPAR
|OD_7x4Umhe-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 13:54:38
|FR0014000MR3
57,6200
|EUR
54
|XPAR
|OD_7x4X5fG-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:07:23
|FR0014000MR3
57,7400
|EUR
25
|XPAR
|OD_7x4aIpS-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:07:23
|FR0014000MR3
57,7400
|EUR
48
|XPAR
|OD_7x4aIpS-02
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:14:54
|FR0014000MR3
57,8200
|EUR
83
|XPAR
|OD_7x4cBzr-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:21:46
|FR0014000MR3
57,6600
|EUR
63
|XPAR
|OD_7x4dvGy-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:26:40
|FR0014000MR3
57,6800
|EUR
52
|XPAR
|OD_7x4f9fL-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:30:30
|FR0014000MR3
57,5800
|EUR
53
|XPAR
|OD_7x4g7ZK-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:35:57
|FR0014000MR3
57,6600
|EUR
70
|XPAR
|OD_7x4hUfC-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:44:09
|FR0014000MR3
57,6200
|EUR
87
|XPAR
|OD_7x4jYar-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:50:21
|FR0014000MR3
57,3800
|EUR
65
|XPAR
|OD_7x4l7Us-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 14:55:03
|FR0014000MR3
57,3400
|EUR
53
|XPAR
|OD_7x4mIir-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:00:28
|FR0014000MR3
57,2800
|EUR
57
|XPAR
|OD_7x4nfH8-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:06:45
|FR0014000MR3
57,2600
|EUR
64
|XPAR
|OD_7x4pFS4-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:11:50
|FR0014000MR3
57,1600
|EUR
58
|XPAR
|OD_7x4qWrS-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:17:30
|FR0014000MR3
57,3600
|EUR
21
|XPAR
|OD_7x4rxHf-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:17:30
|FR0014000MR3
57,3600
|EUR
25
|XPAR
|OD_7x4rxHf-02
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:17:30
|FR0014000MR3
57,3600
|EUR
23
|XPAR
|OD_7x4rxHg-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:23:56
|FR0014000MR3
57,2200
|EUR
55
|XPAR
|OD_7x4tZYX-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:26:58
|FR0014000MR3
57,2400
|EUR
62
|XPAR
|OD_7x4uL4P-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:29:16
|FR0014000MR3
57,2600
|EUR
59
|XPAR
|OD_7x4uuur-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:32:58
|FR0014000MR3
57,2200
|EUR
99
|XPAR
|OD_7x4vqe5-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:34:43
|FR0014000MR3
57,2000
|EUR
54
|XPAR
|OD_7x4wI36-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:40:00
|FR0014000MR3
57,0600
|EUR
111
|XPAR
|OD_7x4xcOx-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:42:45
|FR0014000MR3
57,1600
|EUR
53
|XPAR
|OD_7x4yJKn-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:45:11
|FR0014000MR3
57,1800
|EUR
50
|XPAR
|OD_7x4yvFd-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:45:11
|FR0014000MR3
57,1800
|EUR
2
|XPAR
|OD_7x4yvFe-01
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:48:23
|FR0014000MR3
57,1800
|EUR
42
|XPAR
|OD_7x4zjJe-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:48:23
|FR0014000MR3
57,1800
|EUR
31
|XPAR
|OD_7x4zjJe-02
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:51:55
|FR0014000MR3
57,2600
|EUR
76
|XPAR
|OD_7x50cJH-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:56:02
|FR0014000MR3
57,1200
|EUR
62
|XPAR
|OD_7x51eZv-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 15:58:46
|FR0014000MR3
57,1400
|EUR
88
|XPAR
|OD_7x52LH6-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 16:00:55
|FR0014000MR3
57,1000
|EUR
77
|XPAR
|OD_7x52t14-00
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Kepler Cheuvreux
|9695005EOZG9X8IRJD84
|25/04/2024 16:05:00
|FR0014000MR3
57,0600
|EUR
79
|XPAR
|OD_7x53uh3-00
|EUROFINS
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