Wien (www.anleihencheck.de) - Die polnische Notenbank hat die Leitzinsen weiterhin unverändert bei 5,75% belassen und dabei ihren Wachstumsausblick für 2024 bis 2026 angehoben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Zugleich sehe sie eine günstigere Inflationsentwicklung als bisher. Aktuell liege die Inflationsrate mit 2,8% p. a. zwar bereits in ihrem Zielbereich. Es würden aber in den kommenden Quartalen nochmals Inflationsanstiege drohen, weil die Regierung vermutlich etliche Maßnahmen wieder aufheben bzw. auslaufen lassen werde, die zur Begrenzung der Preisanstiege erlassen worden seien. Dazu würden die faktische Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie eine Preisobergrenze für Energie zählen. Daher gelte ein konstanter Leitzins bis zum Jahresende weiterhin als das wahrscheinlichste Szenario. ...

