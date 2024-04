FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung ist der deutsche Aktienmarkt ohne klare Richtung in eine ereignisreiche Woche gestartet. Der Dax sank am Montag um 0,24 Prozent auf 18 118,32 Punkte. Dagegen schloss der MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen repräsentiert, mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 26 344,50 Zählern.

Deutsche Inflationsdaten hatten einen leicht dämpfenden Einfluss auf die Notierungen. So verharrte die hiesige Inflationsrate nach drei Rückgängen in Folge im April bei 2,2 Prozent. Unterdessen läuft die Berichtssaison der Unternehmen derzeit auf Hochtouren. Im weiteren Wochenverlauf stehen mit den Quartalsberichten von Amazon und Apple die Geschäftsentwicklungen weiterer Tech-Riesen auf dem Programm, die das Potenzial haben, den Gesamtmarkt zu beeinflussen.

Zudem steht am Mittwoch (1. Mai-Feiertag) die mit Spannung erwartete US-Notenbanksitzung auf der Agenda. Sie dürfte neben den Zahlen von Amazon und Apple darüber bestimmen, "wohin die Reise am Aktienmarkt im nicht ganz so einfachen Börsenmonat Mai gehen könnte", bemerkte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Für Mittwoch erwarte der Markt jedoch keine Senkung der Leitzinsen./edh/he

US0231351067, US0378331005, DE0008469008, DE0008467416