Der Hersteller von Siliziumkarbidhalbleitern und Tesla-Zulieferer ON Semiconductor kann am Montag mit seinen Quartalszahlen überzeugen.Elektrofahrzeuge, Windturbinen sowie Anlagen für industrielle Anwendungen sind in großer Zahl auf ebenso robuste wie leitfähige Halbleiter angewiesen. Hierbei haben in den vergangenen Jahren sogenannte Siliziumkarbid-Halbleiter stark an Bedeutung gewonnen. Einer der wichtigsten Hersteller solcher Halbleiter ist ON Semiconductor, das auch Tesla zu seiner Kundschaft zählt. Das Unternehmen hat am Montagmittag sein Geschäftsergebnis für das vergangene Quartal vorgestellt und damit überzeugen können. Einbußen gegenüber dem Vorjahr, aber Erwartungen übertroffen …