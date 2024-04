Geld ist immer knapp, fast alle Menschen müssen ihre Bedürfnisse mit beschränkten Ressourcen erfüllen. Und so wie jeder Mensch für sich oder zumindest jeder Haushalt wie ein kleines Unternehmen agiert, sind auch hier Entscheidungen für etwas auch immer Entscheidungen gegen etwas anderes. Durchblick in Finanzdingen erhoffen sich viele Menschen von ihrem Finanzberater. "Doch die Wissensasymmetrie zwischen Berater und Kunde birgt die Gefahr, dass der Kunde schlicht das tut, was der Berater sagt", so Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. "Viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...