Berlin (ots) -Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH (VAB) von Hanning & Kahl GmbH & Co. KG unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die im zweiten Quartal 2025 erwartet wird.Die Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für die Steuerung und Automatisierung von Verkehrssystemen. Mit dieser Übernahme stärkt Altamount sein Portfolio an mission-critical Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr und kritische Infrastrukturen.Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH, kommentiert: "Ich heiße das Team der Verkehrsautomatisierung Berlin herzlich in der Altamount-Gruppe willkommen! Die VAB ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Steuerung und Automatisierung von Verkehrssystemen und ergänzt unser Portfolio ideal. Nach der kürzlich vollzogenen Übernahme der PSI Transcom ist dies ein weiterer bedeutender Schritt für Altamount. Unser Ziel ist es, eine starke, vernetzte Unternehmensgruppe im Bereich mission-critical Software für Mobilität und kritische Infrastrukturen aufzubauen - und unsere Kunden noch besser zu bedienen."Alexander Hanning, CEO von Hanning & Kahl, ergänzt: "Die Verkehrsautomatisierung Berlin hat sich über Jahre hinweg als zentraler Akteur in der digitalen Steuerung von Verkehrssystemen etabliert. Mit Altamount haben wir einen Partner gefunden, der die Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben wird. Wir sind überzeugt, dass diese Übernahme der richtige Schritt für die Zukunft der VAB ist."Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken.Die Hanning & Kahl GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Oerlinghausen, Nordrhein-Westfalen. Gegründet im Jahr 1898, hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen für den schienengebundenen Verkehr spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst unter anderem elektrohydraulische Bremssysteme, Steuer- und Sicherheitssysteme sowie Weichensteuerungen. Hanning & Kahl ist international tätig und verfügt über Niederlassungen in den USA und China sowie über ein weltweites Netzwerk von Vertretungen.