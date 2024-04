DJ PTA-News: Linus Digital Finance AG: LINUS Digital Finance schließt Geschäftsjahr 2023 mit deutlich verbessertem bereinigtem Ergebnis vor Steuern (EBT) ab

Berlin (pta/29.04.2024/19:30) - * Bereinigtes Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt am oberen Ende der Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr * Verbesserte Kostenstruktur und disziplinierte Ausgabensteuerung führten zu Einsparungen in Höhe von EUR 14,7 Mio. gegenüber 2022 * Erfolgreiche Rückführung von Investitionskapital und Zinsen im Jahresverlauf im Umfang von EUR 56,4 Mio. trotz schwachem Marktumfeld

Berlin, 29. April 2024 - LINUS Digital Finance hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Signal in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld beendet. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) des LINUS Digital Finance-Konzerns verbesserte sich erheblich auf EUR -1,1 Mio. und lag damit am oberen Ende der Prognose. Die Bereinigung betrifft nicht-operative Ergebnis- sowie Einmaleffekte. Im Geschäftsjahr 2022 lag das bereinigte EBT noch bei EUR?-19 Mio.

Die Umsatzerlöse des LINUS Digital Finance-Konzerns sanken gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel auf EUR?5,4 Mio. Auch das Investitionsvolumen ging um 26?% auf EUR 177 Mio. zurück. Dank einer erheblich verbesserten Kostenstruktur und disziplinierter Ausgabensteuerung konnten Einsparungen in Höhe von EUR 14,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Auf dieser Basis konnte der Konzern im Geschäftsjahr 2023 stabilisiert werden. Mitte des Jahres hat LINUS Digital Finance zudem erfolgreich eine Barkapitalerhöhung mit Bestandsinvestoren abgeschlossen. Einen positiven Effekt hatte schließlich die Strukturierung eines Darlehens in Höhe von EUR 90 Mio. für einen nachhaltigen Büro-Neubau in Berlin im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Dr. Christopher Danwerth, Co-CEO von LINUS Digital Finance, erklärte: "Für unsere Co-Investoren und uns haben wir im Laufe des Jahres 2023 Investitionskapital und Zinsen im Umfang von EUR?56,4 Mio. zurückführen können. Für das Geschäftsjahr 2024 liegt unser Fokus auf einer hohen Kosteneffizienz und der Rückkehr in die Profitabilität des Konzerns. Wir sind aus unserer Sicht gut aufgestellt, zukünftig profitabel zu wirtschaften und organisch sowie nachhaltig zu wachsen."

LINUS Digital Finance rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem weiterhin zurückhaltenden Marktumfeld und geringen Aktivitäten auf dem Transaktionsmarkt. Das bereinigte EBT soll 2024 im positiven einstelligen Millionenbereich liegen.

Über LINUS Digital Finance

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments über eine digitale Investment-Plattform zu beteiligen. Neben diesen Private Debt-Investmentlösungen vermittelt LINUS Digital Finance über seine Investment-Plattform auch langfristige Equity-Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen sowie den Zugang zu langfristigen Beteiligungen an institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager. LINUS Digital Finance bleibt als Seed Investor an allen Investments mit eigenen Mitteln bis zum Ende der Investmentlaufzeit beteiligt.?Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS Digital Finance-Fonds seit der Gründung 2016 knapp EUR 1,5 Mrd. in über 70 Immobilienprojekte investiert (Stand: April 2024).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert. Die Linus Digital Finance AG ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linus-finance.com ( http://www.linus-finance.com/ )

