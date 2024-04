DJ EU lässt sich mehr Zeit bei Prüfung von Lufthansa-Einstieg bei ITA

Von Andrea Figueras

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union (EU) lässt sich mehr Zeit bei der kartellrechtlichen Prüfung des Lufthansa-Einstiegs bei der italienischen Fluggesellschaft ITA. Die Entscheidungsfrist wurde bis zum 13. Juni verlängert und die neue Frist für die Einreichung von Verpflichtungszusagen ist der 6. Mai, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag.

Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium eine Vereinbarung über den Erwerb von 41 Prozent an ITA Airways getroffen. Lufthansa will 325 Millionen Euro in die italienische nationale Fluggesellschaft einbringen, während die italienische Regierung sich zu einer Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro verpflichtete. Die Unternehmen waren kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Im Januar hatte Lufthansa Zusagen gemacht, um einige der Bedenken der Kommission hinsichtlich der Transaktion auszuräumen, die jedoch als unzureichend angesehen wurden. Daraufhin leitete die Kommission eine eingehende Untersuchung ein, die ursprünglich bis zum 6. Juni abgeschlossen sein sollte.

