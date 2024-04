Carestream, ein weltweiter Marktführer bei medizinischen Bildgebungssystemen und zerstörungsfreien Prüflösungen, hat bekannt gegeben, dass Todd Clegg mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt und in das Board of Directors berufen wurde.

Clegg wechselte im Oktober letzten Jahres zu Carestream und ist seit 1. Dezember als Interims-CEO des Unternehmens tätig. "Ich freue mich darauf, meine Aufgaben als CEO von Carestream fortzusetzen und auf dem Erfolg der letzten sechs Monate aufzubauen", so Clegg. "Mit seinen innovativen Produkten und Lösungen hält Carestream eine führende Position im Gesundheitswesen und Segment zerstörungsfreier Prüfungsverfahren, und wir erwarten, diese Position auch in Zukunft behaupten zu können. Ich möchte dem Carestream-Team und dem Board für meine Aufnahme ins Team und ihre Unterstützung bedanken, die mir geholfen hat, mich schnell und effektiv einzuarbeiten."

Todd Clegg bringt eine langjährige Erfahrung als Führungskraft, Investor und Board-Mitglied mit und stand zwei Jahrzehnte an der Spitze von Unternehmen, die er während Wachstums-, Innovations- und Übergangsphasen begleitete. Vor seinem Wechsel zu Carestream war er Managing Director bei Onex, wo er ein Team von Mitarbeitern leitete, die für Beschaffung, Überwachung und Wachstum sowie den Rückzug aus Kontrollbeteiligungen an Privatunternehmen verantwortlich waren. Während seiner 17-jährigen Tätigkeit bei Onex war er für 14 Investitionen in Plattformunternehmen mit einem investierten Eigenkapital von über 7 Mrd. US-Dollar sowie für mehr als hundert zusätzliche Investitionen und Finanzierungen verantwortlich. Derzeit ist Todd Clegg Mitglied der Boards von Lannett Company, QualTek Services und The Goddard Center. Zuvor war er Board-Mitglied bei mehr als zehn großen Unternehmen und ist Absolvent der Wharton School of Business der University of Pennsylvania.

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildsystemen für die zerstörungsfreie Materialprüfung sowie von Auftragsdienstleistungen auf dem Gebiet der Präzisionsbeschichtung für ein breites Spektrum von industriellen, medizinischen, elektronischen und anderen Anwendungsbereichen. Alle Lösungen werden durch ein weltweites Service- und Support-Netzwerk unterstützt. Für weitere Informationen über das umfangreiche Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, wählen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie www.carestream.com.

