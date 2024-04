IBM, ein global agierendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat im ersten Quartal des Jahres 2024 ein Umsatzwachstum von 1,5 % erzielt und somit insgesamt $14,46 Milliarden erwirtschaftet. Dieser Aufschwung ist vor allem auf die starke Performance in internationalen Märkten zurückzuführen. Analysten hatten mit einem geringeren Beitrag der Region Asien-Pazifik gerechnet, diese übertraf jedoch mit einem Umsatz von $2,9 Milliarden und einem Anteil von 20,1 % am Gesamtumsatz die Erwartungen. So wurde ein überraschendes Plus von 6,08 % verzeichnet. Im Gegensatz dazu entsprach der Ertrag aus dem Raum Europa, Naher Osten und Afrika mit $4,3 Milliarden weitestgehend den Vorhersagen der Wall Street, welche eine ähnliche Zahl prognostizierten.

Prognosen und Marktperformance

Die aktuelle Wirtschaftsprognose für das Unternehmen lässt auf ein weiteres Umsatzwachstum schließen, [...]

