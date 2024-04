Altcoins 2024: Rendite im Seitwärtsmarkt mit 5SCAPE, 99BTC, DOGEVERSE

Aktuell scheint der Kryptomarkt im Seitwärtsmarkt kaum von der Stelle zu kommen. Aber auch in einer solchen Marktphase gibt es Kryptowährungen, welche attraktive Renditen und ein großes Kurssteigerungspotenzial bieten. Denn Krypto-Presales können unter anderem über die Rabatte Buchgewinne und über das Staking im Vorverkauf ein passives Einkommen erzielen. Gleichzeitig bieten sie bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse einen sicheren Hafen gegenüber Kursverlusten, da sie noch nicht handelbar sind. Welche Altcoins 2024 eine hohe Rendite im Seitwärtsmarkt haben, erfahren Sie hier.

Top Altcoins 2024 Platz 1: 5thScape (5SCAPE) - VR-Portal für Hypervisualisierung und Sicherheit

Virtual Reality (VR) bietet für unterschiedlichste Branchen wie Gesundheitswesen, Unternehmertum, Bildung und Unterhaltung revolutionäre Funktionen. Deswegen wird ihnen auch ein jährliches Wachstum bis 2030 von 22,7 % bis 41,2 % prognostiziert. Um von diesem Potenzial bestmöglich profitieren zu können, hat 5thScape eine neuartige VR-Plattform erschaffen. Daher ist es auch einer der besten Altcoins 2024.

Auf 5thScape werden jedoch nicht nur die eigenen Inhalte wie VR-Spiele bereitgestellt. Ebenso bietet es anderen Entwicklern und Publishern eine Möglichkeit, um über die Plattform Einnahmen zu erzielen. Auf diese Weise kann wesentlich schneller skaliert werden, da Kosten und Zeit für die Entwicklungen verringert sowie Risiken besser gestreut und Chancen vervielfältigt werden. Somit könnte 5thScape zum Playstore für VR-Inhalte werden.

Zu den eigenen Inhalten des Projekts zählen VR-Spiele. Am fortgeschrittensten von diesen ist das Kampfspiel MMA Cage Conquest, welches bereits in Videos zu sehen ist und in Q2 2024 erscheinen soll. Überdies sind noch weitere 4 Games unterschiedlichster Genres wie Sport, Action, Abenteuer geplant. Als Nächstes soll Epic Cricket Arena erscheinen und nach ihm Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter.

Überdies ist 5thScape durch sein eigenes Angebot vielseitig aufgestellt. Dabei wird nicht nur für die unterschiedlichsten Nutzer das passende Spiel geboten. Außerdem hat es eigene VR-Geräte entwickelt, zu denen ein Headset und ein Stuhl gehören. Sie sollen sich durch erschwingliche Preise, technologische Raffinesse und hohen Tragekomfort auszeichnen. Künftig können weitere Geräte hinzukommen wie Brain-Computer-Interfaces und Metasuits.

Noch befindet sich der VR-Markt am Anfang und 5thScape positioniert sich mit seiner Vision der Hypervisualisierung als ein besonders vielversprechendes Projekt. Insbesondere bei sensiblen Themen wie dem Lesen und Schreiben von Gedanken dürften künftig dezentrale, transparente und demokratischere Projekte zu den Gewinnern gehören. Noch können die Coins für 0,00327 USD und 205,81 % unter dem Listungspreis von 0,01 USD erworben werden.

Top Altcoins 2024 Platz 2: 99Bitcoins (99BTC) - Innovative Web3-Bildungsplattform mit L2E

Ein besonders interessanter Altcoin 2024 ist die neue Web3-Lernplattform mit Learn-to-Earn von 99Bitcoins. Bei diesem können die Lernenden für den erfolgreichen Abschluss von Lektionen und anderen Lerninhalten Kryptowährungen als Belohnungen verdienen. Somit müssen sie nicht wie bei anderen Fortbildungen warten, bis sich die investierte Zeit um ein Vielfaches rentiert. Da Menschen schnelle Gewinne lieben, motiviert dies zusätzlich.

Ebenso soll das Engagement der Teilnehmer durch die Gamifizierung auf neue Höhen gebracht werden. Denn mit ihrer Hilfe können sich die Lernenden spielerisch und schneller neues Wissen aneignen. Vorwiegend im Vergleich zu Büchern werden somit personalisiertes Lernen, sofortiges Feedback, motivierender Wettbewerb, Nutzung verschiedener Sinne für leichteres Lernen und mehr ermöglicht.

Somit können die Nutzer von 99Bitcoins den Spaß und die Leidenschaft des Lernens wiederentdecken, so wie wir sie alle noch als neu-gierige Entdecker im Kindesalter erlebt haben, bevor wir durch den Zwang in der Schule den Spaß am Lernen verlernt haben. Fortbildungen werden angesichts der Weiterentwicklung des Internets zum Web3 und anderer Technologien sowie KIs immer bedeutender. Dafür bietet einer der besten Altcoins 2024 Kurse, Webinare, Communitys und vieles mehr.

99Bitcoins wurde schon im Jahr 2013 gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile hat das Projekt bereits über 709.000 YouTube-Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer erreicht. Nachdem das Fundament für den Erfolg eines der besten Altcoins 2024 bereits durch die Vorleistungen gelegt wurde, wird nun für die Community und die gefragte Plattform die native Kryptowährung auf der Blockchain von Bitcoin gestartet.

Insbesondere in Bullenmärkten suchen immer mehr neue Kryptoinvestoren und Web3-Nutzer nach Informationen über Kryptowährungen. Daher startet 99Bitcoins nach der Halving Rallye während der lukrativsten Phase des Marktes. Schon jetzt konnten im PresaleCoins für mehr als 910.000 USD verkauft werden. Derzeit sind die $99BTC noch für 0,00102 USD und 10,78 % unter dem Listungspreis erhältlich. Hinzu kommt die Staking-Rendite von 2.016 %.

Top Altcoins 2024 Platz 3: Dogeverse (DOGEVERSE) - Pionier der Multichain-Memecoins

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Layer-1-Blockchains und der hohen Nachfrage nach Memecoins hat sich der Kryptomarkt immer stärker fragmentiert. Somit wurde das Web3 mit seinen Angeboten, Nutzern und Kapital immer mehr aufgespalten. Um von einer möglichst großen Reichweite, einem höheren Nutzen und einer stärkeren Aufmerksamkeit zu profitieren, wurde der neue Dogecoin-Killer Dogeverse als Multichain-Memecoin gestartet.

Schon jetzt ist er auf den Blockchains von Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Base, Solana und Polygon verfügbar. Ebenso soll es Pläne für die Ausweitung auf andere Chains geben, was ihn zu einem der besten Altcoins 2024 macht. Denn dies stellt Dogeverse wesentlich zukunftssicherer auf, da es nicht wichtig ist, ob eine oder mehrere der Blockchains bedeutende Marktanteile gewinnt, was im Kontrast zu einseitig ausgerichteten Memecoins steht.

Allerdings hat Dogeverse noch einiges mehr zu bieten, weshalb sich die Investoren auf ihn stürzen. Im Unterschied zu Dogecoin ist die Anzahl der Token streng auf 200 Mrd. $DOGEVERSE limitiert, um somit für eine höhere Wertstabilität zu sorgen. Hinzu kommt die Staking-Rendite von 90 %, um somit mehr Tokeninhaber zu gewinnen und durch die Angebotsverknappung eine Stabilisierung sowie Erhöhung des Kurses zu begünstigen.

Auch für ESG-Investoren bietet Dogeverse Vorteile, da es wesentlich umweltfreundlichere Blockchains nutzt, als beispielsweise Dogecoin oder Bitcoin. Durch die Wahl von etwa Ethereum können 99,9 % der Energie von BTC und DOGE eingespart werden. Solana spart weitere 99,9 % von Ethereum und ist sogar Netto-Null und somit besonders schonend für Klima und Umwelt. All dies macht Dogeverse zu einem der besten Altcoins 2024.

Die optimierte Version von Dogecoin hat durch den Verkauf der $DOGEVERSE-Coins schon mehr als 12,36 Mio. USD erzielt. Beeindruckend ist das konstant hohe Verkaufstempo von rund 1 Mio. USD pro Tag. Derzeit sind die Token für 0,000304 USD und 0,33 % unter dem ersten Listungspreis erhältlich. Zudem können Anleger bereits im Vorverkauf von der Staking-Rendite eines der besten Altcoins 2024 profitieren.

