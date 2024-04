DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2023/24

Gilching (pta/30.04.2024/00:40) - Wie in der letzten Kapitalmarktmitteinung kommuniziert, geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass es in der zweiten Geschäftsjahreshälfte zu einer Belebung der Geschäftstätigkeit kommen wird. Die Umsatz- und Ergebnissteigerung wird jedoch bis zum Ende dieses Geschäftsjahres schwächer ausfallen als ursprünglich angenommen und sich zum Teil in das neue Geschäftsjahr verschieben. Die Hönle Gruppe spürt das schwache Marktumfeld im Maschinen- und Anlagenbau. Darüber hinaus kam es zu Projektverschiebungen in den Bereichen Solarindustrie und Elektromobilität. Ein erhöhtes Anfragevolumen spiegelt sich im aktuellen Geschäftsjahr noch nicht in einer entsprechenden Umsatzentwicklung wider. Insgesamt erwartet der Vorstand nun für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2023/ 24 einen Umsatz von etwa 100 Mio. EUR. Bisher war er von einem Umsatz von 105 Mio. EUR bis 115 Mio. EUR ausgegangen. Ferner erwartet er ein positives Betriebsergebnis (EBIT). Bisher war er von einem Betriebsergebnis von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR ausgegangen.

Die Hönle Gruppe hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund des schwachen Marktumfeldes sowie infolge von Auftragsverzögerungen geringere Umsätze und Ergebnisse erzielt als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere bei Druckanwendungen ging die Kundennachfrage spürbar zurück. Nach einem Betriebsergebnis von -779 TEUR im ersten Quartal, wird das Betriebsergebnis im zweiten Quartal, wie erwartet, positiv sein.

Der Halbjahresbericht 2023/24 wird am 08.05.2024 veröffentlicht und kann dann im Internet unter http://www.hoenle.de /investoren/finanzinformation # berichte eingesehen werden.

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie sowie Anlagen zur Sonnensimulation für Materialtests hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

