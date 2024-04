Singapur (ots/PRNewswire) -SUNRATE, eine intelligente Plattform für globales Zahlungs- und Treasury-Management, gab seine Partnerschaft mit YeePay, einem führenden Anbieter von Zahlungslösungen für Unternehmen, bekannt, um chinesischen Unternehmen die Expansion in globale Märkte zu ermöglichen.Angesichts des anhaltenden Trends zu einer stärkeren weltweiten Vernetzung wird China auch weiterhin ein wichtiger Akteur in der globalen Entwicklung sein, und chinesische Unternehmen spielen mehr denn je eine entscheidende Rolle auf der internationalen Bühne. Um sich jedoch besser an den internationalen Wettbewerb anzupassen und auf die globalen Herausforderungen zu reagieren, sind die Schaffung und die Einhaltung solider Compliance-Rahmenbedingungen zum Kernstück der Wettbewerbsfähigkeit und zur unabdingbaren Voraussetzung für internationale Unternehmen geworden. Die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit von grenzüberschreitenden B2B-Zahlungen gehören zu den größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen im Zuge der Internationalisierung stellen müssen.Da der Staatsrat die Verordnungen über die Aufsicht und Verwaltung von Nicht-Bank-Zahlungsinstituten (im Folgenden als die Verordnungen bezeichnet) vorgestellt hat, die am 1. Mai 2024 in Kraft treten, werden YeePay und SUNRATE aktiv alle regulatorischen Anforderungen erfüllen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei unterstützen, nahtlos global tätig zu werden, indem sie eine konforme und sichere Lösung für den globalen Geschäftszahlungsverkehr aus einer Hand aufbauen und die globalen Wachstumschancen bewerten.Bin Tang, Gründer und CEO von YeePay, sagte: "Die strategische Zusammenarbeit zwischen YeePay und SUNRATE wird die Compliance und Sicherheit von grenzüberschreitenden Zahlungen weiter verbessern. Sowohl SUNRATE als auch YeePay werden das Risikomanagement kontinuierlich verstärken, die Nutzerrechte schützen und aktiv neue Kooperationsmodelle und Dienstleistungen erforschen, um chinesischen Unternehmen, die weltweit expandieren, sichere, bequeme und kostengünstige Zahlungs- und Transaktionsdienste anzubieten. Darüber hinaus hoffen wir, dass sich uns weitere Partner anschließen, um chinesischen Unternehmen bessere Transaktionsdienste für ihre globale Expansion zu bieten."Paul Meng, Mitbegründer von SUNRATE, sagte: "Für SUNRATE sind Sicherheit und Compliance die Grundlage unseres Geschäftsbetriebs. Während wir in verschiedene Märkte expandieren, unterhält SUNRATE vor Ort regelkonforme Aktivitäten, einschließlich einer intensiven Zusammenarbeit mit bekannten lokalen Finanzinstituten. Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft mit YeePay, die es beiden Unternehmen ermöglicht, zusammenzuarbeiten, um sicherere und effizientere globale Zahlungs- und Inkassodienste für chinesische Unternehmen zu schaffen."Informationen zu SUNRATESUNRATE ist eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist SUNRATE als führender Lösungsanbieter anerkannt und hat es Unternehmen ermöglicht, mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfassenden globalen Netzwerk und seinen robusten APIs sowohl lokal als auch global in über 190 Ländern und Regionen zu operieren und zu skalieren.Mit seinem globalen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays und J.P. Morgan zusammen. Um mehr über SUNRATE zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/Informationen zu YeePayYeePay wurde 2003 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Zahlungsdiensten für Unternehmen in China. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen für den Zahlungsverkehr in Unternehmen an, die mehrere Zahlungskanäle, einschließlich Online-, Mobil- und Offline-Zahlungen, im Frontend integrieren und die Abwicklungsprozesse im Backend rationalisieren. Der Hauptvorteil von YeePay sind maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für vertikale Branchen wie Fluggesellschaften und Reisen, neuer Einzelhandel, Internet-Finanzierung, Verwaltung und Bildung, grenzüberschreitend usw. YeePay besitzt die Zahlungslizenz der People's Bank of China und die grenzüberschreitende Lizenz der State Administration of Foreign Exchange.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399959/0429.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunrate-kooperiert-mit-yeepay-um-chinesische-unternehmen-bei-der-globalen-expansion-zu-unterstutzen-302130649.htmlPressekontakt:darren.thang@sunrate.comOriginal-Content von: Sunrate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166972/5768905